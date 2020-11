Il MALTEMPO di DOMENICA in Italia

La perturbazione dopo aver interessato la Sardegna nella giornata di sabato, si sposterà velocemente verso levante mettendo sotto torchio il meridione e parte delle regioni centrali nella giornata di domenica 29 novembre. Anche in questo caso non avremo l'arrivo del freddo in quanto la corrente portante sarà sempre sciroccale.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 29 novembre:

Sotto torchio la Puglia, il Molise, l'Abruzzo e la Lucania dove si prevedono piogge intense, nell'arco dei 50-60mm. Piogge anche in Calabria e sulla Campania, ma non di rilevante entità (in genere moderate).

Nel frattempo verranno liberate dai fenomeni più intensi la Sicilia e gran parte della Sardegna a parte la Gallura che potrebbe avere ancora qualche rovescio forte.

Sul resto d'Italia non prevediamo fenomeni, ad eccezione di qualche debole pioggia sull'Emilia Romagna, ma cose di poco conto.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/il-maltempo-di-sabato-in-italia/88053/