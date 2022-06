Grande caldo: CONFERME per un fine settimana in compagnia della CANICOLA!

Giungono conferme anche oggi circa un fine settimana dal clima davvero anomalo per il periodo. Basti pensare che un'ondata calda di questa portata sarebbe anomala anche in pieno luglio, figuriamoci adesso.

Tra sabato e domenica raggiungeremo il picco di questa nuova pulsazione africana, con temperature che in alcuni casi potrebbero avvicinarsi a 40°.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese nella serata di sabato 4 giugno:

Notiamo la nostra Penisola abbracciata da isoterme alla medesima quota comprese tra 18° e 22°, con un picco massimo tra 24 e 26° nei pressi della Sardegna, un valore davvero assurdo per il periodo.

Il riscontro termico al suolo non può che lasciare senza parole. La seconda mappa mostra le temperature previste a livello del suolo per il pomeriggio di sabato 4 giugno, attorno alle ore 16 ( si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo)

Al nord avremo punte di 36° sull'Emilia Romagna; al centro 38° nelle zone interne della Sardegna e 36° in Toscana. Al sud 37° sul Foggiano, la Lucania e le zone interne della Sicilia, 36° sul Salento. Si starà meglio lungo le coste della Liguria stante la brezza di mare molto attiva.

Queste invece sono le temperature al suolo previste per il pomeriggio di domenica 5 giugno, sempre attorno alle 16. Il quadro sarà ancora più critico:

Al nord punte di 37° sulla Romagna e 36° tra Emilia e Lombardia. Al centro 38° nelle zone interne della Sardegna, 37° sulla Toscana e 36° sul Lazio e in Abruzzo. Al sud si toccheranno i 39° nel Foggiano, 38° sulla bassa Lucania, 37° nelle zone interne della Sicilia e 36° nel Salento.

I valori termici inizieranno a scendere da lunedi 6 giugno a partire dalle regioni settentrionali.

