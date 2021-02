Fine settimana all'insegna del FREDDO: ecco dove potrebbe NEVICARE...

Si conferma un fine settimana all'insegna di un clima molto rigido e ventoso su tutta l'Italia. La zampata invernale darà luogo anche a nevicate che interesseranno con maggiore decisione il centro e il meridione.

La prima mappa mostra la previsione delle temperature previste in Italia nel primo pomeriggio di sabato 13 febbraio, in pratica il momento più "mite" della giornata:

Al nord le temperature resteranno vicine allo zero e comprese tra 1 e 3°. Anche sull'alto e medio Adriatico i valori resteranno molto vicini allo zero in pieno giorno, con il freddo che sarà aggravato dalla forte ventilazione settentrionale.

Sottozero le aree interne dell'Appennino e valori relativamente più miti (10-12°) solo sulla Sicilia e le zone meridionali della Sardergna.

Dove potrebbe nevicare nella giornata di sabato 13 febbraio? Ecco la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia nella giornata prefestiva:

Spruzzate di neve fino in pianura saranno possibili tra la medio-bassa Toscana, l'Umbria e forse anche il Viterbese. Neve sulle coste di Marche e Abruzzo, sopra i 400-500 metri sul resto del Lazio, 200 metri sulla Puglia e la Lucania, 400 metri sulla Sardegna nord-orientale, 700 metri sulla Calabria e 800-1000 metri in Sicilia.

Passiamo ora alla giornata di domenica 14 febbraio. Ecco le temperature attese in Italia nel momento più "mite" della giornata, ovvero il primo pomeriggio:

Valori molto simili al sabato, con maggiore propensione del freddo a muoversi verso il meridione d'Italia. Valori sottozero nelle aree interne dell'Appennino, prossimi allo zero sulla Pianura Padana e lungo il versante adriatico. Le temperature più miti (si fa per dire) le troveremo nel sud della Sardegna, con circa 10°.

Infine, ecco dove potrebbe nevicare nella giornata di domenica 14 febbraio:

Spruzzate o rovesci di neve fin sulle coste tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Lucania, ma con accumuli poco consistenti. Sopra i 200 metri in Calabria e sopra i 400-500 metri in Sicilia. Su tutte le altre regioni tempo asciutto.

