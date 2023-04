Ti segnaliamo: quanta PIOGGIA cadrÃ  in Italia nei prossimi 10 giorni secondo il modello americano ed europeo?

Ci sono buone notizie per le zone bisognose di pioggia, sia dal modello americano che europeo per i prossimi 10 giorni.

La prima mappa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino a sabato 6 maggio secondo il modello americano (si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo - si ricorda inoltre che i millimetri previsti sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato).

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni in Italia per il medesimo lasso temporale, ma dal modello europeo:

Al momento è molto difficile stabilire quale modello avrà ragione. Statisticamente, il modello europeo sembra essere un po' più attendibile rispetto all'americano, ma staremo a vedere. Quello che conta è che entrambi i modelli prevedano piogge nelle aree bisognose di acqua.

