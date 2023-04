Ti segnaliamo: la pioggia al nord ha portato benefici?

I rovesci ed i temporali che nella giornata di ieri hanno interessato il settentrione hanno avuto carattere troppo settoriale. Del resto, mancando le perturbazioni atlantiche, non si può accontentare tutti. Sappiamo bene che i temporali fanno la felicità di pochi e l'infelicità di molti sotto il profilo del recupero idrico in una zona piagata da due anni di siccità come il nord Italia.

Qualche progresso comunque c'è stato. Ecco il grado di siccità in Italia ad 1 metro di profondità aggiornato ad oggi:

La zona più difficile, con siccità ancora eccezionale, sta nell'area torinese e sull'estremo ponente della Liguria. A parte i settori più settentrionali (ma nemmeno tutti) e qualche area "spot" sulle pianure del milanese, i problemi sul nord Italia restano, così come su alcune aree della Toscana e della Sardegna (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

