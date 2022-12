Prime proiezioni sulla possibile NEVE in pianura prevista per il 15 dicembre

Dopo le nevicate previste per la notte su venerdì 9 e nella mattinata di venerdì (clicca per aprire l'articolo), vi saranno altre occasioni di nevicate in pianura al nord.

Ti segnaliamo quella prevista per il pomeriggio-sera del 15 dicembre, è al momento solo una possibilità ma riteniamo corretto iniziare a segnalarla.

Questa la prima proiezione del modello ECMWF:

In viola/rosa sono indicate le nevicate, mentre le altre colorazioni indicano le piogge, intense in arancione/rosso.

Come vedete la neve questa volta potrebbe raggiungere tutto il nord-ovest fino in pianura, poichè le temperature viste dal modello risulterebbero idonee.

Questa invece è l'altezza della neve che si potrebbe raggiungere alla fine dell'evento (quindi nella notte fra il 15 e il 16 dicembre), sempre prevista dal modello ECMWF:

Il manto nevoso potrebbe risultare superiore a 10cm su basso Astigiano, basso Alessandrino, Piacentino, Pavese e Parmense, a quote prossime alla pianura. Nevicate più abbondanti cadrebbero sulle Alpi. Possibili spruzzate di neve molto bagnata su Torinese e Milanese e sulle altre città nelle quali appare la colorazione blu/azzurra.

Al momento però la probabilità di questo preciso evento stimiamo sia intorno al 40%, quindi non è affatto certo, sia a causa della lontananza del periodo oggetto di previsione, sia a causa del fatto che i modelli non sono tutti concordi, vi daremo quindi nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni.