Come si comporterÃ  il restante mese di AGOSTO? Ci saranno TEMPORALI?...e il CALDO?

Agosto, terzo ed ultimo mese dell'estate meteorologica, è il mese delle ferie per eccellenza. Dopo un'inizio stentato, con molti temporali ed aria fresca, il tempo dovrebbe rimettersi al bello stante la rimonta dell'alta pressione (si legga questo articolo per tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/percussione-anticiclonica-durante-la-settimana-torner-il-caldo-intenso-/98315/)

Cosa si prevede, quindi, per il resto del mese? Lo abbiamo chiesto al prestigioso centro di calcolo ECMWF. Precisiamo che tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, ritieniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Iniziamo con le anomalie termiche previste per la parte restante del mese (si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo):

Sarà un agosto nel complesso sopramedia, con scostamenti dai valori normali compresi tra il mezzo grado e il grado. Solo l'estremo lembo nord orientale e parte della Sardegna avrà temperature in media. Il resto d'Europa avrà invece valori termici sottomedia.

Sul fronte delle piogge, ecco le anomalie previste per l'intero mese:

Sul fronte italico si prevede un agosto molto secco, specie sulle regioni settentrionali, che si contrapporrà ad un agosto assai piovoso sull'Europa centro-settentrionale. La disposizione nelle anomalie, sia termiche che piovose, suggerisce un agosto comandato da correnti in prevalenza nord-occidentali. Vedremo se le cose andranno in questi termini.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

