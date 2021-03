FREDDO: SBALZO al ribasso NOTEVOLE delle temperature la prossima settimana

Prepariamoci a rispolverare gli abiti pesanti; durante la settimana prossima, la primavera ci mostrerà un volto freddo ed instabile fatto di vento forte, piogge e nevicate anche a bassa quota.

In altre parole, si passerà da una situazione termica sopramedia (come quella attuale) ad un sottomedia che in alcune aree del nostro Paese sarà anche piuttosto pesante.

Per dare un'idea di quanto scenderanno le temperature, vi mostriamo un confronto tra le anomalie termiche attuali e quelle che invece avremo nella giornata di giovedi 18 marzo.

La prima mappa mostra le anomalie di oggi, sabato 13 marzo, alle ore 13:

A parte la Liguria, quasi tutta la Sardegna, le Alpi ed alcuni settori delle aree interne, i valori termici risultano complessivamente superiori alle medie del periodo, anche in maniera cospicua sul Piemonte e lungo il versante adriatico (tra 4 e 5°).

Ecco cosa accadrà tra 5 giorni! Queste sono le anomalie termiche in Italia previste per le ore 13 di giovedi 18 marzo:

Rispetto alla mappa precedente, guardate il TONFO delle temperature sulla nostra Penisola, che si troverà in anomalia termica negativa quasi ovunque.

In particolare segnaliamo 8° sotto la media nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale e sulla Sardegna orientale; 7° sotto la media saranno invece presenti sull'Emilia Romagna.