Dicembre parte col FREDDO, temperature BASSE ancora a lungo!

I freddi venti settentrionali hanno fatto scendere sensibilmente le temperature da nord a sud, tanto da portarle sotto le medie del periodo di diversi gradi. Questa anomalia termica piuttosto pronunciata persisterà ancora per molti giorni, addirittura fino a metà della prossima settimana, secondo quanto ipotizzato dai principali modelli matematici.

Come mai questa persistenza prolungata del freddo? La ragione risiede nel continuo ingresso di perturbazioni nord atlantiche, colme di aria fredda artica, che arrivano e arriveranno con notevole facilità nel Mediterraneo con tutti gli effetti del caso.

L'assenza di un anticiclone in Italia promuove questo genere di soluzione: lo Stivale resterà "scoperto" e quindi in balia delle fredde correnti settentrionali che hanno modo di portare nubi, piogge, nevicate e venti sostenuti.

Nel corso della settimana sono attese almeno altre due irruzioni fredde artiche in Italia (leggi qui l'approfondimento). La seconda, attesa nel week-end e ad inizio prossima settimana, sarà probabilmente la più fredda e quindi porterà un ulteriore calo termico da nord a sud che potrebbe persistere per quasi tutta la prima decade di dicembre.

Escludendo la giornata di mercoledì 1 e le prime ore di giovedì 2, si prospetta un periodo costantemente più freddo del normale, con temperature fino a 4-5°C sotto le medie del periodo. La mappa previsionale del modello ECMWF (mappa sopra) mostra chiaramente questa tendenza fino al 5 dicembre, con l'Italia interessata da temperature più fredde del solito.

L'elaborazione di GFS qui sopra ci mostra temperature inferiori alle medie anche a metà prossima settimana. La mappa si riferisce alle prime ore di mercoledì 8 dicembre che mostra un possibile sottomedia fino a 8°C al centro Italia.

Insomma mano a cappotti e sciarpe, l'inverno parte decisamente col piede giusto!