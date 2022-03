Colpo di coda dell'inverno, prima parte di aprile al FREDDO

Quando tepore e stabilità sembravano ormai aver inaugurato con fermezza la primavera, ecco che l'inverno torna prepotentemente in Europa sparando nel Mediterraneo una delle sue ultime cartucce. Quello che si concretizzerà nei prossimi giorni sarà un vero e proprio colpo di coda invernale che avvolgerà gran parte d'Italia, riportandoci nel pieno dell'inverno.

L'irruzione artica prevista ad inizio aprile (già approfondita in questo articolo) farà scendere le temperature dapprima al nord e successivamente anche al centro e al sud, in modo davvero considerevole. Nella prima settimana di aprile faremo i conti con temperature tipicamente invernali, consone più ai mesi di gennaio e febbraio che a quello di aprile.

Grazie al calo netto delle temperature vedremo nevicate fino a quote basse al nord, localmente anche in pianura. Ma anche sulle regioni centrali i fiocchi bianchi potrebbero mostrarsi fino a quote basse per il periodo (tra 3 e 4 aprile).

Il calo delle temperature che si concretizzerà nei prossimi giorni è ben evidenziato anche dalle anomalie termiche al suolo elaborate dal modello matematico EMCWF.

Nel periodo 28 marzo - 3 aprile si notano temperature sotto la media su gran parte della penisola:

Sotto media che si rafforza ancor di più nella settimana 4 - 10 aprile con temperature generalmente di 2°C sotto le medie del periodo su tutta Italia. Insomma tutta la prima decade di aprile potrebbe rivelarsi più fredda del normale da nord a sud.

Aria più tiepida potrebbe farsi largo nella seconda decade di aprile grazie ad avvezioni calde nordafricane, contraddistinte dallo stesso modello inglese: nella settimana tra 11 e 17 aprile le temperature potrebbero salire sopra le medie del periodo di almeno 1-2°C.