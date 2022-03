Meteo 7 giorni: le PIOGGE invadono il Mediterraneo, poi anche FREDDO fuori stagione e NEVE

L'Italia ben presto farà i conti col maltempo e con le ultime residue cartucce fredde di un inverno poco brillante alle nostre latitudini. L'alta pressione cederà rapidamente il passo alle correnti nord atlantiche, destinate a risvegliarsi con grande veemenza tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.

Col ritorno delle correnti atlantiche ci toccherà tirar fuori gli ombrelli su tante regioni da nord a sud, ma in maniera particolare sul versante tirrenico. Le ultime ore di stabilità si esauriranno martedì, dopodiché da mercoledì irromperanno le perturbazioni colme di umidità e instabilità pronte a danneggiare il tempo dapprima al settentrione ed il medio-alto Tirreno, successivamente anche sul resto dello Stivale.

E non è tutto: nei primi giorni di aprile è sempre più probabile un'irruzione fredda di origine artica che rinvigorirebbe il maltempo su tutto il nord ed il lato tirrenico ed inoltre regalerebbe nevicate intense fino a quote molto basse per il periodo al nord (come già accennato in questo articolo). I fiocchi di neve potrebbero mostrarsi a tratti in pianura su Piemonte, Emilia, Valle d'Aosta e Lombardia nel week-end 2-3 aprile.

Insomma prepariamoci a vivere un periodo nettamente più perturbato e ricco di piogge, dopo una lunghissima fase siccitosa.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 29 marzo: sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento dal pomeriggio per effetto di una vasta perturbazione atlantica in avvicinamento all'Italia. Prime piogge in tarda sera su Sardegna e Liguria. Temperature stazionarie.

Mercoledì 30 marzo: perturbazione atlantica in arrivo, piogge diffuse su gran parte d'Italia ma fenomeni più forti e insistenti sul lato tirrenico e al nord. Scirocco al sud. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Giovedì 31 marzo: maltempo diffuso al nordest e sul lato tirrenico. Nevicate abbondanti sull'arco alpino e l'Appennino settentrionale. Nubi e piogge deboli sul lato adriatico e al sud. Temperature in lieve calo.

Venerdì 1 aprile: possibile nuovo affondo nord atlantico nel mar Tirreno. Maltempo in intensificazione al nord con nevicate abbondanti sui monti, in graduale calo di quota. Maltempo anche sul lato tirrenico. Temperature in calo.

Sabato 2 aprile: maltempo diffuso al nord e sul lato tirrenico, irruzione artica con piogge, temporali e anche neve a quote via via più basse sul settentrione, specie su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia.Temperature in forte calo.

Domenica 3 aprile: giornata invernale su tutta Italia con freddo e instabilità sparsa. Nevicate in collina al nordovest, con episodi possibili fino in pianura su Piemonte ed Emilia occidentale. Freddo che dilaga anche al centro Italia con neve in Appennino.

Lunedì 4 aprile: maltempo diffuso al centro e al sud con neve abbondante in Appennino. Residuo maltempo al nordest con fiocchi di neve a bassa quota. Temperature in calo.

