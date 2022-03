Meteo 15 giorni: clima PRIMAVERILE con la PIOGGIA che non dovrebbe mancare

Dopo la fase instabile e nettamente più fredda che interverrà sul finire di questa settimana, il tempo manterrà caratteristiche variabili, ma progressivamente più miti durante la settimana prossima. Fortunatamente non sono previsti anticicloni e la pioggia dovrebbe bagnare saltuariamente l'Italia, in un contesto climatico primaverile.

In altre parole, dopo un temporaneo orientamento delle correnti dai quadranti settentrionali tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, i venti dominanti saranno occidentali, quindi piuttosto umidi e con la possibilità di avere alcune precipitazioni tra il nord e le aree interne dell'Italia centrale.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dalla media degli scenari del modello americano per mercoledi 6 aprile:

Alta pressione alle base latitudini del Mediterraneo a fare da spalla a correnti occidentali le quali trasporteranno sistemi frontali in rapida sequenza. Al momento, la loro penetrazione non sembra essere ottimale per l'arrivo di piogge organizzate, ma qualcosa dovrebbero comunque fare, specie sulle regioni settentrionali e nelle aree interne del centro.

Volgendo lo sguardo a prua, la media degli scenari del modello americano per domenica 10 aprile opta per uno scenario abbastanza simile al precedente:

Un tempo nel complesso variabile, dettato dal transito delle code perturbate sul centro-nord del nostro Paese, dove le piogge saranno maggiormente probabili. Temperature miti e clima abbastanza ventoso.

