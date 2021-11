Via vai di perturbazioni; MALTEMPO a più riprese sull'Italia

La retroguardia della perturbazione giunta ieri sull'Italia fa sentire i suoi effetti su parte del centro, al meridione e sull'estremo nord-ovest. Ecco la riflettività del radar che ci mostra dove sono in atto precipitazioni questa mattina:

Tra la giornata odierna e quella di domani, mercoledi 24 novembre, le schiarte sull'Italia diverranno più ampie, in attesa di un nuovo ed intenso peggioramento che si farà sentire giovedi 25 novembre.

La seconda mappa mostra le precipitazioni attese in Italia fino alle 20 della giornata odierna, martedi 23 novembre:

Le piogge ancora presenti sull'estremo nord-ovest si attenueranno nell'arco della giornata. Sul resto del nord e sulla Toscana tempo asciutto e largamente soleggiato. Rovesci o temporali saranno presenti a macchia di leopardo dal Lazio verso sud, anche se saranno alternati da pause asciutte e soleggiate. Clima ancora non freddo anche se a tratti ventoso.

Queste invece sono le piogge attese per la giornata di domani, mercoledi 24 novembre:

Qualche piovasco si attiverà sul Tirreno e parte del meridione nell'arco della giornata, per il resto tempo asciutto. In serata peggiora ad iniziare dal Mar Ligure e la Corsica per l'arrivo della perturbazione che metterà sotto scacco tutta l'Italia giovedi 25 novembre.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

