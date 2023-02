ULTIMISSIME METEO: NEVONE in arrivo su alcune regioni, ma cova un altro GRANDE EVENTO!

CHI RISCHIA una NEVICATA COSI' ABBONDANTE?

Il Piemonte occidentale, Torinese e Cuneese in primis, ma anche Alessandrino, Oltrepò Pavese ed Appennino ligure centrale e di Ponente. Ci sono possibilità che la depressione in arrivo domenica persista su queste zone sino a martedì sera, scaricando molti centimetri di neve, sino a 100cm a 1000m. Del resto in queste situazioni nel Cuneese non è raro assistere ad una grossa nevicata.



MA NEVICHERA' ANCHE SUL RESTO DEL NORD?

Tra domenica pomeriggio e lunedì pomeriggio sembrerebbe di si, soprattutto sull'angolo di nord-ovest, ma con un modesto coinvolgimento del Triveneto, più importante invece quello dell'Emilia, specie su Piacentino, Parmense e Reggiano.



E NEVICHERA' anche a MILANO, BERGAMO, TORINO, VARESE?

Si, Varese e Torino riceveranno probabilmente anche accumuli rilevanti, specie il capoluogo piemontese, mentre Milano quasi sicuramente avrà la sua spolverata, il Milanese occidentale e sud occidentale qualcosa di più, anche Bergamo avrà la sua neve, ma risulterà poi spesso al limite delle precipitazioni. Nevicherà comunque su tutte le città del Piemonte, mentre in Lombardia tra Bresciano, Cremonese e Mantovano sarà un continuo alternarsi di pioggia e neve, per poi passare a pioggia entro lunedì sera. Un po' di neve è attesa soprattutto lunedì anche in Val d'Adige, anche a Trento città e Rovereto, meno a Bolzano. Neve anche in Cadore e a Belluno. Venezia potrebbe vedere neve solo domenica.



E sulla COSTA LIGURE?

E' facile che con la tramontana scura la neve si affacci anche su Genova e Savona, tra domenica sera e lunedì pomeriggio.

POSSIAMO VEDERE QUALCHE MAPPA?

Ecco la distribuzione dei fenomeni prevista per domenica sera dal modello tedesco, dal quale si scorge la trasformazione in neve sul catino padano:

Mappe sovrapponibili con il modello americano che vediamo qui sotto mostrare una situazione praticamente identica per lo stesso intervallo temporale:

Invece il modello europeo fa cominciare la nevicata nella notte su domenica e la fa proseguire poi ad intervalli sino alla notte su martedì, quando però ci sarà un probabile passaggio in pioggia sino al Milanese, in verde vedete la neve, copiosa in giallo:

NIENTE NEVE AL CENTRO-SUD?

In pianura NO, a bassa quota è prevista solo in Toscana e nell'estremo nord delle Marche, ma altrove farà troppo caldo, pioverà comunque sul TIRRENO, in Appennino si passerà da quota neve 400-600m di Toscana, Umbria e Marche settentrionali, sin oltre .

E LO STRAT-WARMING ha contagiato la troposfera, ci saranno risvolti durante la prima decade di marzo?

ASSOLUTAMENTE SI. Si sta profilando una inversione dei venti alle alte latitudini che imporrà all'alta pressione di raggiungere addirittura Groenlandia e Canada intorno al 5-6 marzo, questo favorirà una colata di aria gelida fino al centro Europa, forse sino all'Italia, ma ciò che è più importante è che tutto questo potrebbe originare un contatto con le grandi depressioni atlantiche, finalmente basse di latitudine e in grado di portare precipitazioni ad intervalli sulla Penisola. E Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di pioggia. Ecco una mappa riferita al nord emisfero che evidenzia tutto questo:

INSOMMA ne vivremo delle belle, restate con noi!