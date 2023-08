Ultimissime meteo: confermato lo STOP alla grande calura sotto i colpi di TEMPORALI e venti freschi da...

Pur con qualche tentennamento modellistico, si va delineando in modo sempre più chiaro il guasto che porrà fine al caldo esagerato ed in qualche caso estremo che attanaglia e attaneglierà ancora la Penisola almeno sino a giovedì 24 agosto.

Lo sfondamento almeno parziale di una saccatura atlantica di una certa rilevanza e accompagnata da temperature decisamente più basse dovrebbe consentire da venerdì 25 o al più dalle prime ore di sabato 26 agosto di uscire dalla campana anticiclonica bollente nella quale è finita l'Italia , anche a costo di temporali molto violenti, che colpiranno segnatamente il nord e soprattutto le zone a nord del Po, ma che non risparmieranno a tratti anche le regioni del versante tirrenico.



Sarà il Libeccio che accompagnerà tutto il passaggio instabile tra sabato 26 e lunedì 28, sarà un fresco e gradevole Maestrale a chiuderlo entro martedì 29 agosto. Poi chissà, troppo lontano per guardare oltre.



Concentriamoci sull'episodio in arrivo, che vede alcuni modelli azzardare anche accumuli alluvionali su alcune aree del settentrione: chi come il modello americano vede ben 279mm cadere in 72 ore sul Canton Ticino, chi come il modello canadese legge questi picchi spostati tra alto Milanese, Brianza, Lecchese, Comasco e Bergamasca, chi rimane invece più contenuto e moderato nel prevedere accumuli così abbondanti.

La quasi certezza è la fine del caldo over 35°C per la restante parte della stagione estiva.

Osserviamo allora dapprima una carta barica significativa prevista per sabato 26 agosto che certifica questo passaggio perturbato; come vedete c'è il vortice, c'è il Libeccio, c'è la ferita, certo non arriva fino a Lampedusa ma è pur sempre il 26 agosto:

Vediamo la sequenza degli accumuli previsti fino a lunedì 28 agosto, prima il modello americano, con la botta sul Canton Ticino e Verbano, Cusio, Ossola, da notare i probabili singoli episodi temporaleschi su Genova, Firenze, Roma, Salerno, i temporali sulla Sicilia sono riconducibili alla presenza di una goccia fredda in quota prevista per giovedì 24 agosto all'estremo sud:

E' il momento del più generoso modello canadese che mette in evidenza una distribuzione dei fenomeni orchestrata dal Libeccio, con il sottovento probabile su alcune aree dell'Adriatico, che rimarrebbero dunque all'asciutto, le precipitazioni abbastanza rilevanti sul Tirreno, intense sulle Alpi, da notare i ben 237mm che cadrebbero sull'alta Lombardia:

ATTENZIONE! Si tratta però di mappe a quasi una settimana, ve le abbiamo mostrate per rendervi partecipi di come potrebbe svilupparsi la situazione, ma sono suscettibili di variazioni anche notevoli, prendetele dunque con le pinze o come semplice curiosità.

CONCLUSIONE: resta il fatto che, carte alla mano, si perderanno nei valori massimi almeno dai 9 ai 15°C rispetto ai valori di questi giorni. Un bello sbalzo, non c'è che dire, il timore resta il rischio di temporali VIOLENTI nella prima fase del peggioramento, tra venerdì 25 e le prime ore di sabato 26, quando l'energia in gioco sarà ancora notevole. Ne riparleremo...