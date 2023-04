TUTTO sul *METEO* di FINE APRILE: 7 domande e 7 risposte per programmare impegni e viaggi!

DOMANDA: in questo week-end se abito al centro-sud prendo l'acqua e se vivo al nord mi godo il sole?

RISPOSTA: si, in particolare tra Lazio, Campania e Calabria tirrenica sono attesi molti rovesci e temporali, ma in generale su tutto il centro-sud, chi non li prenderà sabato, li sperimenterà domenica, al nord il sole prevarrà soprattutto su Valpadana e regioni di nord-est, un po' di nubi e qualche fenomeno possibile su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria in un contesto variabile. Sui rilievi valdostani in alta quota e sui settori più a nord ed ovest possibile anche qualche nevicata. Farà fresco ovunque e ci sarà vento, specie al centro e al sud.

DOMANDA: la prossima settimana il tempo verrà governato da correnti da est?

RISPOSTA: si, sotto l'anticiclone sulla Scandinavia si muoveranno a più riprese impulsi freschi che da est che raggiungeranno la Francia, interessando anche il nostro Paese, dove tra l'altro sino a martedì 18 sarà attiva una depressione all'estremo sud, come vediamo dalla mappa qui sotto:

DOMANDA: e che conseguenze ci saranno a livello pratico sul tempo?

RISPOSTA: rimarranno attive condizioni di instabilità atmosferica estese un po' a tutta la Penisola, ma soprattutto a ridosso delle montagne e nelle zone interne in genere e soprattutto nel pomeriggio, quando più alto risulterà il rischio di rovesci o di brevi temporali, in un contesto termico fresco o comunque mite.



DOMANDA: le grandi piogge estese, diffuse e persistenti restano lontane?

RISPOSTA: per il momento si, non è con questo tipo di circolazione che si assiste all'arrivo di grande perturbazioni, da est arrivano sistemi nuvolosi meno organizzati ma soprattutto aria fresca che in primavera diventa parecchio instabile, sorvolando territori più caldi.

DOMANDA: per il ponte del 25 aprile il tempo si ristabilirà?

RISPOSTA: questa è una domanda difficile perchè i modelli si stanno dividendo, c'è chi rinvia il miglioramento e l'arrivo di una fase anticiclonica calda proprio da martedì 25 aprile come il modello americano, ma prima vede ancora instabilità e chi, come il modello europeo vede il miglioramento per tutti o quasi entro domenica 23 aprile, come si nota nella mappa qui sotto, dove solo Sicilia e Calabria rimarrebbero coinvolti da tempo instabile:

DOMANDA: è vero che il modello canadese prevede una situazione di maltempo esplosivo già da sabato 22 aprile?

RISPOSTA: si, prevede una colata di aria fredda dal nord Europa verso Spagna e Francia con formazione di una depressione e risvolti perturbati che poi potrebbero raggiungere anche l'Italia con piogge importanti tra domenica 23 e lunedì 24 ma l'attendibilità di questa linea di tendenza è bassa in questo momento (guarda la mappa qui sotto):

DOMANDA: quindi se devo prenotare un soggiorno in una città d'arte italiana o in una località di villeggiatura marina è meglio aspettare che la situazione si chiarisca?

RISPOSTA: è soggettivo. C'è chi non guarda nemmeno le condizioni atmosferiche prima di programmare un viaggio e chi non si perde nemmeno un aggiornamento meteo, ed è per fortuna la maggioranza. Se non avete fretta, meglio aspettare almeno altre 24/48 ore prima di prenotare, ma se vi piace affrontare l'incognita meteo con allegria, in questo caso fate pure:-)