Temporali a cadenza settimanale al nord, per il resto GRANDE CALDO, ma si scorge...

L'anticiclone africano ormai è una realtà conclamata in estate, specie tra luglio e agosto. Le sue performances sono ormai sempre più prolungate ed intense, specie al centro e al sud, al nord invece rimane un po' più vulnerabile alla circolazione delle correnti occidentali meno calde e foriere di violenti temporali, come sta avvenendo in queste ore a nord del Po e come si ripeterà anche giovedì mattina.

La cadenza dei temporali al settentrione, in un mese di luglio classico come questo, è settimanale, nel senso che si sperimenta almeno una volta alla settimana, intervallato da fasi calde e soleggiate, a tratti molto calde.



Al centro e al sud è mediamente una volta ogni 15 giorni e se non intervengono temporali, è comunque la tramontana a rinfrescare un po' l'aria e anche questa condizione potrebbe essere soddisfatta dal 20 luglio in poi.

Vediamo però come procederanno le cose in maniera più ordinate: ecco la sommatoria dei fenomeni prevista dal modello ICON sull'Italia sino a venerdì 14 luglio:

Da domenica 16 a mercoledì 19 luglio ripresa del caldo anche al nord e temperature da "forno" soprattutto sulle Isole Maggiori e sulle zone interne del centro e del sud, localmente anche sulle città della Valpadana con punte di 44°C sulla Sardegna interna, di 39°C sulle zone interne peninsulari, di 41°C in Sicilia, qui l'analisi termica a 1500m:

Da notare la persistenza di temperature sotto la media sul nord-ovest del Continente, che determinerà anche per il Mediterraneo l'arrivo di aria nuovamente meno calda da giovedì 20 luglio in poi a partire dal nord, come si nota qui dall'analisi sinottica e subito sotto dall'analisi termica prevista per sabato 22 luglio:

La stagione dunque procede secondo i consueti canoni (certamente esaltati da masse d'aria roventi ma comunque già vissuti molte volte nell'ultimo ventennio).



RIASSUMENDO

-al nord temporali tra stanotte e giovedì e meno caldo sino a venerdì, poi di nuovo caldo intenso sino a giovedì 20 luglio, poi ancora temporali e più fresco.



-al centro-sud sole e caldo senza soluzione di continuità sino a venerdì 21 luglio, poi anche qui qualche temporale, ventoso e gradualmente meno caldo a partire dalle regioni centrali.