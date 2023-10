SVOLTA METEO sempre piÃ¹ vicina, ma intanto continuano SOLE e CALDO ANOMALO

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore:

Non molla ancora la presa l'alta pressione sul Mediterraneo e l'Europa meridionale, dove il cielo si presenta in prevalenza sereno. Il flusso atlantico sta però scendendo di latitudine e nel fine settimana traghetterà una prima debole perturbazione verso le regioni centro-settentrionali. Si tratta del primo fronte apripista, di conseguenza non aspettiamoci grosse cose. Tuttavia, l'alta pressione africana dovrebbe progressivamente uscire dalla scena italiana e lasciare spazio ad un tempo decisamente più consono alla stagione in corso.

Intanto, nella giornata odierna, non sono previste variazioni meteorologiche di rilievo. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 12 ottobre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Da segnalare un aumento delle nubi basse e delle brume al nord. Forse qualche pioviggine sulla Liguria. Qualche nube anche sulla Calabria, per il resto ancora sole implacabile.

Nessun passo avanti verrà fatto nel campo delle temperature che seguiteranno a restare altissime per il periodo. Ecco i valori attesi alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Ancora punte di 31° sulla Sardegna meridionale, 30° nel Foggiano. Molte aree alle prese ancora con valori attorno a 28-29°, anche al nord!

Questo invece è il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 di domani, venerdi 13 ottobre:

Ulteriore e lento cedimento dell'alta pressione. Aumento delle nubi basse al nord con qualche pioviggine in Liguria. Sul resto d'Italia ancora nessun cambiamento sostanziale. Temperature in lieve calo al nord, stazionarie su valori ancora molto elevati al centro e al sud.

RIASSUMENDO: il flusso atlantico più fresco e umido si sta avvicinando al nostro Paese e porterà una prima debole perturbazione nel fine settimana, che segnerà l’inizio di una possibile svolta verso un clima più autunnale. Le piogge saranno però scarse e concentrate soprattutto al nord e al centro, mentre al sud il tempo resterà ancora stabile e mite. Le temperature subiranno una lieve flessione al nord, ma resteranno ancora molto elevate al centro-sud. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere se l’alta pressione africana lascerà definitivamente spazio a un tempo più consono alla stagione in corso.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località