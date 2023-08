Sull'Italia si formerà un CICLONE: maltempo anche severo per molte regioni da domenica

Un ciclone si, un autentico ciclone mediterraneo, secondo molti modelli. Dal fronte in arrivo domenica 27 agosto si andrebbe ad isolare parzialmente sulle Baleari un vortice freddo in quota, in grado di scavare poi anche una depressione al suolo, di essere riagganciato dalla circolazione generale e di raggiungere lunedì 28 agosto l'alto Tirreno da ovest, attivando severo maltempo al nord e al centro del nostro Paese.

Ecco la sequenza prevista per lunedì 28 agosto e la successiva per martedì 29 agosto, come vedete il vortice dapprima è stretto sino a toccare i 992hPa, valore non trascurabile per agosto, poi perde potenza ma dispensa ancora più fenomeni, poichè allargando la sua spirale vorticosa, finisce per coinvolgere un maggior numero di regioni:

Ed ecco i risvolti sul piano precipitativo: dapprima vediamo il fronte che arriva compatto sul nord-ovest provocando i primi non trascurabili temporali tra sabato notte e domenica mattina:

Poi si nota il supporto depressionario che fa sfondare i fenomeni anche su Sardegna, Corsica, Liguria e regioni dell'alto e medio Tirreno :

Gli accumuli di pioggia potrebbero risultare non solo rilevanti ma anche pericolosi, perchè una simile depressione a fine agosto non è così frequente e il mare raggiunge proprio in questa fase le temperature più alte della stagione. Notate poi l'insistenza delle precipitazioni anche tra lunedì sera e martedì mattina con rischio di autentici nubifragi tra costa ligure, toscana e friulana:

Tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina tutta la fenomenologia dovrebbe scivolare attenuata verso ESE, coinvolgendo ancora il nord-est, le regioni centrali ed anche parte del sud:

E' appena il caso di aggiungere che le temperature caleranno anche di ben 15°C nei valori massimi rispetto a quelli attuali e che potrebbero esservi molti disagi per allagamenti, trombe marine e forse anche d'aria, venti forti e grandinate. Seguite gli aggiornamenti!