Oggi MALTEMPO al sud ma WEEK-END quasi estivo sull'Italia, poi...

SITUAZIONE: una perturbazione piuttosto attiva colpirà oggi il meridione insistendovi sino a sabato mattina e determinando rovesci e temporali localmente intensi, sul resto del Paese il tempo risulterà decisamente più clemente, anche se nelle zone interne e montuose nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio, più probabile sul Sulcis e l'Iglesiente in Sardegna e sul versante adriatico dell'Appennino centrale:

EVOLUZIONE: sabato mattina ancora pioggia all'estremo sud, bel tempo altrove con temperature in rialzo e sia nel pomeriggio di sabato che soprattutto in quello di domenica sarà netta la situazione di vivere "momenti estivi" con punte anche superiori ai 24°C. Nelle due mappe qui sotto la distribuzione dei fenomeni residui al sud nella mattinata di sabato e le temperature previste per domenica pomeriggio:

PROSSIMA SETTIMANA: il promontorio anticiclonico responsabile dell'effimero generale miglioramento del fine settimana, cadrà già lunedì sotto la spinta di un flusso di correnti umide ed instabili da sud ovest, che trasporteranno una perturbazione a ridosso del settentrione, che già entro lunedì sera porterà piogge al nord, che poi si rinnoveranno nella giornata di martedì, coinvolgendo marginalmente anche il centro del Paese, qui la distribuzione dei fenomeni attesa nella notte tra lunedì e martedì:

Anche nei giorni successivi il tempo potrebbe mantenersi instabile, soprattutto al nord, a tal proposito seguite gli aggiornamenti su MeteoLive.it!



OGGI da notare

-i fenomeni rilevanti attesi sul meridione, anche a carattere di rovescio o temporale

-il rialzo delle temperature massime previsto sulla Valpadana

