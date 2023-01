NEVE a bassa quota in arrivo tra stasera e lunedì SU...

La risalita del vortice ciclonico, che andrà approfondendosi questa sera a ridosso della Puglia, sino a ridosso della Romagna comporterà un deciso peggioramento lungo tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico, che risulterà nevoso a quote molto basse stante le temperature presenti.



In particolare ci aspettiamo in giornata rovesci e temporali sulla Puglia e sulla Lucania orientale, in risalita verso nord con neve in collina sul Molise, a 300m sull'Abruzzo, le Marche, l'Umbria e le vallate interne della Toscana, specie il Casentino, sino a raggiungere nella notte l'Emilia-Romagna, come mostra questa mappa prevista dal modello europeo con le precipitazioni attese nella notte su lunedì, in viola la neve, da notare la pioggia sulle coste e nelle zone di pianura lontane dall'Appennino:

Lunedì mattina la distribuzione delle nevicate al nord vedrà in prima linea l'Emilia-Romagna, ma con fiocchi in pianura probabilmente solo tra Piacenza, Parma e al limite Reggio Emilia, per il resto solo oltre i 200-300m, pioggia sulla pianura veneta, ma possibile neve su est e sud Lombardia, basso Piemonte, fondovalle alpini veneti e trentini da valutare in funzione di un temporaneo rialzo delle temperature in quota. Qui la mappa della distribuzione dei fenomeni per lunedì mattina secondo il modello europeo:

E qui le temperature a 1500m che introducono temporaneamente aria più secca e mite inibendo le nevicate su alte pianure e fascia pedemontana alpina:

Nel corso del pomeriggio i fenomeni andranno localizzandosi sul basso Piemonte, come mostra la mappa seguente con fiocchi su Cuneo, Asti, Alessandria, non esclusi nemmeno a Torino, mentre sulla Lombardia ormai dovrebbe cadere solo un po' di pioggia, ancora fiocchi invece su Oltrepò Pavese, Piacentino, Prealpi venete, basso Trentino:

Martedì 24 e mercoledì 25 ancora qualche fenomeno modesto al nord con neve solo oltre i 400-600m, specie sul basso Piemonte, instabile sulle Isole Maggiori e sud Calabria con rovesci, per il resto tempo asciutto.

Da venerdì 27 nuova irruzione fredda con obiettivo ancora una volta il sud, dove andrà scavandosi una depressione foriera di maltempo e di neve a quote basse, come vediamo qui sotto:

Per l'analisi dei giorni successivi e l'esordio di febbraio seguite tutti i nostri aggiornamenti!