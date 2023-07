METEO: ultimi temporali prima della canicola

L'alta pressione subtropicale si espande velocemente verso il Mediterraneo, stabilendo la sua dominanza per almeno 6-7 giorni a partire da domani! Quest'oggi vivremo le ultime note instabili legate ad un flusso fresco atlantico che soffia insistentemente da giorni sul nord Italia.

Dunque dopo gli ultimi temporali e acquazzoni che fino a stasera saranno presenti, a macchia di leopardo, sul settentrione, andremo incontro ad un incremento considerevole della temperatura, in particolare notabile dal weekend. Il picco di caldo, tuttavia, verrà raggiunto durante la settimana prossima. Possiamo senza dubbio classificarla come la seconda potente ondata di caldo della stagione: questa, a differenza della prima manifestatasi in Giugno, potrebbe estendersi per un periodo più lungo e risultare ancor più ardua da tollerare, soprattutto a causa della forte umidità. I primi soffi caldi subtropicali raggiungeranno l'Italia nel corso del fine settimana, a partire esattamente da venerdì.

Saranno le due maggiori isole a dover affrontare per prime il calore africano. Le temperature massime previste per lunedì 10 Luglio toccheranno i 38-39°C in numerose zone italiane. Caldo intenso atteso nella Pianura Padana, in particolare tra Emilia, Veneto e Lombardia dove l'afa sarà predominante persino di notte. Tra 11 e 13 Luglio, toccheremo i tanto temuti 40°C in Sardegna e nelle aree interne della Puglia, della Sicilia, della Calabria, della Campania, del Lazio.

Per il nord Italia spuntano delle novità: a partire dal 12 Luglio e poi soprattutto a metà mese i temporali potrebbero riaffacciarsi con più insistenza a causa di refoli freschi in alta quota che potrebbero riuscire a farsi largo nella calura sub-tropicale. In tal caso potremmo imbatterci in fenomeni particolarmente estremi.