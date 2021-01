METEO: tempesta in arrivo al nord, coinvolto anche il centro e la Campania, bufere di neve nelle Alpi

SITUAZIONE: una saccatura molto incisiva, accompagnata da un minimo depressionario al suolo di 990hPa, colpirà il nord e il centro Italia tra il pomeriggio e la nottata, determinando copiose precipitazioni, anche nevose sulle Alpi, mediamente oltre i 1000-1200m, ma anche a quote collinari sull'estremo nord-ovest. Rovesci e temporali sono attesi anche sulla Campania, risparmiato il resto del sud. Nella notte su sabato ritorno della neve a 1300-1400m anche lungo la dorsale appenninica del centro.



Qui le impressionanti mappe delle precipitazioni attese tra il pomeriggio e la serata odierna e la tra notte e l'alba di sabato. La scala di colori indica rispettivamente: in azzurro e blu la pioggia debole o moderata, in viola la pioggia forte, in verde le nevicate deboli, in giallo quelle moderate e in marroncino quelle copiose:

EVOLUZIONE: sabato il fronte si indebolirà ma sarà ancora in grado di produrre precipitazioni su nord-est, regioni centrali, specie del versante tirrenico, e su parte del meridione, specie basso Tirreno, Sicilia e Calabria in genere, con il limite della neve in discesa ad 800-1000m sull'Appennino e nelle Alpi orientali, come si vede in questa mappa, miglioramento al nord-ovest:

DOMENICA: altra perturbazione in arrivo con annesso minimo depressionario in azione sul centro Italia e maltempo su gran parte del centro e del sud, nelle prime ore coinvolta anche l'Emilia-Romagna, la costa veneto-friulana e la Venezia Giulia, ma con tendenza a miglioramento su queste zone, asciutto e in parte anche soleggiato sul resto del nord, qui la mappa:

PROSSIMA SETTIMANA: nella notte su lunedì 25 un fronte impatterà velocemente da ovest contro le Alpi occidentali favorendo copiose nevicate anche sul fondovalle aostano, sporadiche nevicate potrebbero raggiungere addirittura parte della Valpadana occidentale sulla spinta delle correnti, poi al nord il tempo migliorerà e il fronte invece sfonderà al centro portando rovesci anche nevosi lungo l'Appennino sino ai 600-700m, per poi coinvolgere anche il meridione entro fine giornata.



Nella mappa i fenomeni attesi tra la notte e il mattino presto di lunedì, dove si vede la neve su ovest Alpi e quella sull'Appennino toscano:

Da martedì 26 a giovedì 28 aria più fredda sull'Italia, specie in quota e sul versante adriatico con instabilità intermittente soprattutto al sud e marginalmente al centro e sui settori alpini di confine, asciutto e con schiarite prevalenti sul resto del nord. Tra mercoledì e giovedì possibile anche qualche spruzzata di neve sull'Appennino meridionale, specie versante adriatico, a quote basse.



Da venerdì 29 repentino rialzo delle temperature, specie sul nord-ovest e sul Tirreno, con clima quasi primaverile, ma ancora condizioni di variabilità sul meridione per correnti umide da nord-ovest con piogge sul basso Tirreno.

