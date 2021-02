Meteo: sole e mitezza sino a sabato, ma domenica...

Neve primaverile nelle Alpi. L'anticiclone esprimerà tra oggi e giovedì la sua massima potenza, regalando giornate ben soleggiate e miti, che riusciranno a limitare o a dissolvere del tutto anche le nebbie in Adriatico.

Le temperature massime si porteranno a superare localmente i 20°C, mentre i fiorellini di campo segnaleranno ormai l'imminente arrivo della primavera. Un quadro idilliaco che verrà solo parzialmente ridimensionato da domenica, quando è attesa una flessione del campo barico e una lieve o moderata flessione delle temperature, in virtù dell'inserimento di aria un po' più fredda dai quadranti orientali, come evidenzia la mappa termica a 1500m attesa per l'alba di domenica:

Come si evince però l'isoterma di zero se ne starà arroccato sui Balcani, senza coinvolgere l'Italia. Andrà proprio così? Le probabilità che sfondi anche sulla nostra Penisola sono di circa il 40% al nord e lungo l'Adriatico, molto meno sul Tirreno, un po' di più sulle Alpi orientali:

Tale afflusso probabilmente si ridimensionerà già entro martedì 2 marzo grazie ad un nuovo rafforzamento del campo di alta pressione, come mostra la media degli scenari del modello americano:

Iniziative che lo colgano di sorpresa costringendolo alla resa e al ritiro perlomeno verso ovest si vedono ancora, ma risultano alquanto minoritarie, qui un esempio previsto per venerdì 5 marzo con l'aria fredda che sarebbe pronta a sfondare da nord-est (attendibilità 15%):

Decisamente più attendibile (sino al 45%) l'ipotesi che ne veda una graduale implosione entro il week-end 6-7 marzo, accompagnato da un inserimento di correnti da ovest debolmente perturbate, in grado comunque di determinare una spiccata variabilità e qualche precipitazione, come si evince dalla media degli scenari prevista proprio per domenica 7 marzo:

Da notare oggi:

-la scomparsa delle nebbie lungo l'Adriatico

-l'aumento delle temperature massime con punte locali di 21-22°C

-il generoso soleggiamento su gran parte del Paese

