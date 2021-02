METEO: ONDATA di FREDDO in atto sull'Italia, NEVE su molte zone del centro e del sud

Nevica copiosamente a San Marino, qui veduta su Piazza della Libertà e Palazzo pubblico:

SITUAZIONE: spruzzata di neve tra Piemonte, Valle d'Aosta, sud ovest lombardo ed Emilia-Romagna nella serata di ieri, ancora neve stamane in Romagna e San Marino ma in graduale esaurimento. In queste ore la neve cade su Umbria e Marche, ha invece tradito le attese la prevista nevicata su Firenze, l'aria fredda non aveva valicato con sufficiente rapidità l'Appennino e il fronte è transitato anzitempo portando solo pioggia, nevica comunque all'Abetone. Nevica nelle zone interne abruzzesi, specie nell'Aquilano. Nevica anche in Molise.



L'irruzione di aria fredda, già presente al nord e ben testimoniata dai -3°C raggiunti in queste ore a Trieste, sul mare, dilagherà entro sera anche su gran parte del centro ed entro l'alba di domenica avrà abbracciato quasi tutta l'Italia.



Le precipitazioni previste nel pomeriggio odierno e in serata si concentreranno prevalentemente su medio Adriatico, basso Lazio e meridione, come mostra la grafica, con limite della neve che in Adriatico e nelle zone interne appenniniche si attesterà tra i 200m e il fondovalle, mentre su Campania, bassa Basilicata, nord Calabria, Puglia centro-meridionale risulterà più alto (mediamente 300-400m), su sud Calabria e Sicilia non sono attese nevicate a quote basse sino a domenica.

Ecco le temperature attese nella notte tra sabato e domenica a 1500m:

Ed ecco quelle previste invece alle 16 di domenica sempre a 1500m, quando l'irruzione fredda avrà ormai abbacciato tutta l'Italia e al nord risulterà in fase di lenta attenuazione:

L'aria artica risulterà piuttosto secca ma riuscirà comunque a produrre rovesci di neve transitando sul mare e caricandosi in parte di umidità. Cosi sino alla mattinata di lunedì su Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, zone interne campane, Calabria e nord Sicilia potrebbero verificarsi rovesci di neve sino sulle zone costiere e anche in mare aperto o sulle Eolie, come vediamo in questa mappa:

TENDENZA: da martedì generale attenuazione del freddo ed instaurazione di una corrente da ovest mite ma umida al nord e sulla Toscana, dove sono attesi annuvolamenti irregolari, accompagnati da piogge sulla Toscana, specie nella giornata di mercoledì, un po' di aria umida investirà anche la costa laziale portando nubi.



ANTICICLONE: rimonta dell'anticiclone in vista entro venerdì 19 o sabato 20 febbraio con sensibile rialzo delle temperature a tutte le quote. Quando la pressione però aumenta così repentinamente e soprattutto l'anticiclone tende poi a puntare verso nord, aspettiamoci sorprese. E' quello che fanno intendere i modelli che, in due mosse, entro il 26 febbraio, prevedono una nuova potenziale irruzione fredda da est, ecco la sequenza che lo dimostra:

ATTENDIBILITA': l'arrivo dell'anticiclone è dato al 65%, mentre per l'ultima vera irruzione fredda invernale di fine mese non si va per ora oltre il 30%, un valore già alto comunque, considerata la distanza temporale.



DA NOTARE OGGI:

-i forti venti di Bora, Grecale e Tramontana che insisteranno su gran parte del Paese.



-il freddo intenso anche nelle ore centrali del giorno su nord e medio Adriatico con temperature massime appena di sopra dello zero.



-le nevicate a quote molto basse lungo la dorsale appenninica del centro, del sud e le possibili spruzzate sin sulle coste del medio Adriatico e della Romagna.

