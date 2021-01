Meteo: nuovo PEGGIORAMENTO con PIOGGE e NEVE a quote basse in Appennino e poi?

SITUAZIONE: l'Italia è ancora abbracciata da una vasta area depressionaria che seguita a spingere impulsi perturbati da ovest verso est. Uno di questi transiterà tra la giornata odierna e le prime ore di mercoledì, favorendo precipitazioni soprattutto sul Tirreno e su parte del nord, in estensione verso l'Adriatico.

In Appennino e su ovest Alpi i fenomeni assumeranno carattere nevoso a partire dai 400-500m al nord, dai 500-800m al centro, ecco la cartina con gli accumuli previsti in mattinata, da notare i temporali previsti tra Lazio e Campania:

EVOLUZIONE: nel corso di mercoledi tendenza a miglioramento ma persistenza di una nuvolosità irregolare su tutta la Penisola, che potrà dar luogo a qualche fenomeno tra Campania, Molise e nord Puglia tra giovedi e venerdì, ma l'esatta collocazione dei fenomeni, peraltro modesti, non è ancora certa. Al nord e in parte anche al centro farà più freddo, specie in montagna. Nubi basse saldate a nebbia saranno presenti nelle valli, specie nottetempo e al mattino.



FINE SETTIMANA: una nuova perturbazione legata ad una depressione centrata sull'Iberia, alimentata da aria fredda di origine artica marittima, raggiungerà l'Italia ma con traiettoria ancora incerta. Sembra certo un interessamento di gran parte del centro e del sud ma con un richiamo di correnti molto miti dal nord Africa sul meridione e in parte anche al centro, persistenza di freddo solo al nord, dove potrebbero intervenire alcune nevicate a quote basse su Appennino ligure ed Emilia-Romagna, ma da confermare, qui il notevole gradiente termico (differenza di temperatura) previsto nel fine settimana tra nord e sud a 1500m:

PROSSIMA SETTIMANA: nonostante il clamoroso e prolungato riscaldamento presente nella stratosfera polare, i risvolti in troposfera, cioè alle quote inferiori sino al suolo, sono ancora contraddittori.



Nel senso che di fronte ad un simile evento, ci si aspetterebbe che sull'Europa e in parte anche sull'Italia si verificassero sconquassi barici e termici di grande rilevanza con freddo intenso e naturalmente anche neve. Alcune emissioni vanno in questa direzione, altre no, ma in realtà i meccanismi sono molto più complessi di quanto possa sembrare.

Ne deriverà comunque una settimana spiccatamente variabile, caratterizzata da correnti da nord, piuttosto fredde, specie in Adriatico, ma con scarso rischio di precipitazioni, a causa della presenza, appena più ad ovest, di un'area anticiclonica in parziale rinforzo e segnale di un possibile passaggio a correnti da ovest, cioè la normalità degli ultimi anni, una situazione che però potrebbe essere improvvisamente stravolta, seguite gli approfondimenti su MeteoLive.it; qui la posizione del vortice polare stratosferico alla metà del mese secondo il modello americano:

OGGI da notare:

-le piogge e i rovesci anche intensi sul Tirreno

-le nevicate importanti lungo la dorsale appenninica del centro e della Liguria

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------