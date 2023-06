Meteo: non si allenta la morsa dei TEMPORALI POMERIDIANI

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore:

Il Mediterraneo resta sede di una vasta lacuna barica che si manifesta con fenomeni di instabilità. Di notte e al mattino presto i temporali sono più probabili sul mare, mentre nel pomeriggio in prossimità delle aree interne e montuose.

Anche questa mattina abbiamo celle temporalesche a ridosso della Sardegna. Sul resto d'Italia invece la situazione si presenta abbastanza tranquilla.

Cosa capiterà nella giornata odierna in Italia? Di seguito, la mappa delle precipitazioni riferita alle ore 17 di questo pomeriggio:

Le aree che saranno maggiormente soggette a temporali sono colorate in verde. Come vedete, non tutte le regioni saranno coinvolte, ad esempio la Pianura Padana, l'alto-medio Adriatico ed ampi tratti di costa non vedranno temporali e il tempo sarà buono.

Questa invece è la mappa prevista per domani, venerdi 2 giugno, riferita alla stessa ora (ore 17 circa):

Situazione pressochè invariata con temporali pomeridiani sulle Alpi, lungo tutta la catena appenninica e nelle aree interne delle Isole. Più sole lungo le coste ed in Valpadana.

Infine, questo è il quadro delle temperature previste per oggi attorno alle ore 16:

Quadro termico invariato rispetto alla giornata di ieri. 25-27° possibili sulla Valpadana centro-orientale, 25° sull'alta Toscana e sulla bassa Lucania, 26° nel Foggiano. Per il resto valori gradevoli.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località