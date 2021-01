Meteo: maltempo su gran parte d'Italia, NEVE copiosa nelle Alpi, ventoso

Nelle Alpi non mancheranno sino a questa sera nevicate anche copiose.

COMMENTO: il bis nevoso sulle pianure del nord-ovest nel giorno di Capodanno non c'è stato. Era affidato ad un flusso di aria umida e mite accompagnato da uno Scirocco modesto ma infido che, in combutta con l'aria già satura e le temperature davvero al limite, ha ostacolato la nevicata. In più l'intermittenza e la debolezza dei fenomeni ha fatto il resto.



Quest'episodio ci consente di fare una riflessione più generale: non fa ancora il freddo necessario per dire che sull'Italia la connotazione del tempo è spiccatamente invernale, anzi al centro e al sud arriveranno per ora davvero solo spifferi, ma al nord farà un freddo più normale per la stagione, ma non ancora del tutto sufficiente a favorire altre nevicate diffuse in pianura da qui al 10 del mese, ma solo situazioni molto al limite.



Il freddo vero per ora rimarrà parcheggiato oltralpe. Certo rimane la grande novità stagionale, quella di un vortice polare disturbato con un inverno finalmente dinamico sull'Europa.



SITUAZIONE: un vortice ciclonico al suolo si va portando sul Golfo ligure determinando un inasprimento delle condizioni perturbate su gran parte del Paese ma favorendo ancora per qualche ora un richiamo di correnti sciroccali che manterrà le nevicate confinate alle zone alpine e temperature miti procedendo verso il centro e il sud, eccolo nella posizione prevista per la serata odierna:

EVOLUZIONE: domenica entrerà da ovest aria più fresca, specie al centro e al sud, che si tradurrà ancora in qualche episodio di instabilità un po' ovunque, ma con tendenza a temporaneo miglioramento nella giornata di lunedì 4 gennaio. Martedi 5 invece un altro impulso da sud ovest determinerà rovesci su alto e medio Tirreno con, qualche nevicata sulla relativa dorsale appenninica, a quote collinari su basso Piemonte e Liguria.



EPIFANIA: ancora tutto da delineare un eventuale guasto tra Epifania e giovedi 7 dicembre, alcuni modelli lo vedono, altri lo hanno cancellato. Se andasse in porto la neve tornerebbe ad imbiancare in modo irregolare le pianure del nord, specie il basso Piemonte e l'Emilia, ma nevicherebbe anche sull'Appennino centro settentrionale oltre i 700m, mentre il freddo al sud proprio non riuscirebbe a sfondare e arretrerebbe nuovamente. Sembra insomma una fase di stanca, in cui dopo la tempesta natalizia il tempo si debba riorganizzare.



GIORNI SUCCESSIVI: resta il punto fermo di un anticiclone costantemente sbilanciato ad ovest del Continente. Da venerdì 8 a lunedi 11 potrebbero intervenire correnti da nord-ovest o anche da nord-est (i modelli sono molto confusi). L'idea è che possa fare almeno temporaneamente più freddo ovunque, ma con quali risvolti è ancora presto per dirlo. Seguite i nostri aggiornamenti!



OGGI: maltempo su quasi tutto il Paese, ma all'estremo sud probabilmente asciutto e alcune schiarite, piogge sulle restanti zone, anche a carattere di rovescio, neve sino a quote collinari al nord-ovest, oltre i 700-800m al nord-est. Temperature in aumento sino a sera causa Ostro e Scirocco, poi in diminuzione a partire dalla Sardegna.

