Meteo: l'alta pressione africana incombe!

Le previsioni meteo non mentono: il grande caldo incombe e sarà l'unico protagonista del tempo in Italia tra il week-end e gran parte della prossima settimana. Questi saranno gli ultimi giorni instabili per il nord, diventato all'improvviso una fucina di temporali notturni, come spesso si verifica in Estate.

Notevole il temporale notturno che quest'oggi ha interessato la Val Padana centro-orientale: dapprima la Lombardia e successivamente Trentino e Veneto hanno fatto i conti con forti rovesci, tuoni fragorosi e locali forti grandinate. I chicchi di ghiaccio non hanno risparmiato neppure Milano nel corso della notte. Gli accumuli di pioggia variano tra i 10 e i 40 mm. Insomma un temporale di grandi dimensioni che nel pieno della notte ha creato scompiglio: una situazione ormai sempre più frequente per la Val Padana.

Fino a giovedì non ci saranno variazioni: il nord se la vedrà ancora con temporali, acquazzoni e grandinate sparse. Sul resto d'Italia, invece, l'anticiclone inizierà a dir la sua portando un costante lieve aumento delle temperature.

Sarà proprio l'anticiclone nord-africano a prendere in mano le redini del tempo italiano a partire da venerdì e soprattutto da sabato! Il caldo si intensificherà su tutta Italia, specie sulle isole maggiori e sul lato tirrenico.

Ad inizio prossima settimana il caldo si farà intenso praticamente ovunque, da nord a sud. Le temperature massime potranno superare i 40°C nei settori interni di Sardegna, Sicilia e del centro-sud. Caldo afoso e insopportabile anche per il nord Italia. Tutto questo rischia di andare avanti almeno fino a metà Luglio.