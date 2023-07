Meteo: i temporali non mollano, alto rischio nelle prossime ore

I temporali non mollano la presa e non avranno la benché minima intenzione almeno fino a giovedì. Tutto merito di un flusso instabile occidentale che dall'Atlantico si protrae sul nord Italia e l'Europa centrale: queste correnti da ovest interagiscono con la calura che giorno dopo giorno si accumula in Val Padana, dando origine a temporali intensi e talvolta violenti e dannosi.

Non a caso ieri un potente temporale a supercella ha attraversato Lombardia sud-orientale ed Emilia provocando grandinate eccessive e dannose. Altri forti temporali si sono abbattuti nella notte in Lombardia, con accumuli di pioggia che localmente hanno superato i 50-80 mm.

L'instabilità ora si sta concedendo una pausa su gran parte d'Italia, ma altri temporali sono destinati a svilupparsi tra pomeriggio e sera, nuovamente al nord. I settori centrali del nord saranno il reale bersaglio di temporali e acquazzoni, che resteranno pur sempre fenomeni isolati e non estesi. Qualche forte temporale sarà plausibile anche sulla fascia adriatica tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e sul Nordovest. Altrove sarà una giornata stabile e calda, ma senza eccessi.

A proposito degli "eccessi": questi arriveranno a partire da venerdì e soprattutto dal week-end! Il caldo africano si farà sempre più intenso a partire dal sud e dalle isole maggiori, tanto che già tra sabato e domenica potremo sfiorare i primi 37-38°C di Luglio.

Ancor più caldo ad inizio prossima settimana, quando la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare agevolmente i 40°C. Ma su questo punto ci ritorneremo nei prossimi editoriali.