METEO: da stasera sarà "PROFONDO...RUSSO", forte irruzione fredda attesa sull'Italia

SITUAZIONE: una massa d'aria gelida si avvicina all'Italia da nord-est, essa influenzerà il tempo del settentrione dal pomeriggio a partire dal Triveneto, dove favorirà i primi rovesci, che in serata si attesteranno sull'Emilia e nella notte su venerdì tra Piemonte e nord Lombardia, assumendo carattere nevoso sino in pianura. Si tratterà comunque di fenomeni di deboli o debolissima intensità, appena più consistenti a ridosso dei rilievi piemontesi occidentali e sulle Prealpi lombarde.



EVOLUZIONE: sarà però solo l'inizio di un'irruzione fredda portentosa anche se di breve durata nella sua fase più cruda. Venerdì da ovest si avvicinerà una depressione dove le masse d'aria umida in arrivo da ovest andranno ad interagire con l'aria gelida di matrice artica continentale e favoriranno nevicate a quote molto basse sull'Appennino centrale, sull'Appennino emiliano e persino sulle coste sulle Marche ed occasionalmente su quelle toscane e il Riminese, qui lo scenario atteso per la notte su sabato:

All'alba di sabato 13 questa sarà la situazione a livello termico e pressorio a 1500m, si notano i picchi di -13°C attesi a 1500m al nord con valori leggermente inferiori allo zero in pianura:

Sempre nel corso di sabato la neve cadrà sino a quote molto basse lungo tutta la dorsale appenninica del centro, ancora sulle coste sulle Marche e a quote attorno ai 400-500m sull'Appennino meridionale.

DOMENICA 14: il grosso dell'irruzione fredda punterà il centro, in particolare il medio Adriaico, e soprattutto il sud; si attiveranno nevicate sin sulle coste tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, Calabria e persino nord Sicilia secondo l'ultimo aggiornamento del modello americano, tempo asciutto e ritorno del sereno al nord ma in un contesto comunque ancora freddo. Guardate rispettivamente la mappa attesa a 1500m a livello termico per domenica mattina e le precipitazioni previste:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: lunedì residue precipitazioni nevose sul basso Adriatico, meno freddo al nord e sul Tirreno per l'inserimento di un promontorio anticiclonico che garantirà tempo certamente più stabile ma che potrebbe traslare rapidamente verso il nord Europa, spalancando ancora la strada al rientro del freddo da est, con altri risvolti nevosi in Adriatico e al sud nel corso della settimana.



Qui alcune opzioni previste da metà della prossima settimana (mercoledi 17-giovedi 18) con l'alta pressione che andrà a deviare verso nord il flusso perturbato ma mite in arrivo dall'Atlantico e parimenti l'Italia si troverà ancora sotto il flusso delle correnti fredde di rientro da ESE addirittura (attendibilità: 60%):

Più aperta alla teoria dell'interazione la mappa successiva: in pratica le correnti perturbate atlantiche troverebbero un pertugio da ovest per sfondare e interagirebbero con le correnti fredde da est portando neve su molte regioni italiane. Questa seconda ipotesi è per ora minoritaria (40%).

-il rinforzo dei venti da ENE al nord e poi sul medio Adriatico con rovesci nevosi in serata su Emilia-Romagna, Marche, poi nord Lombardia e Piemonte, associato ad un forte calo termico.

