METEO: da non credere! Ci attendono almeno 15 GIORNI con PERTURBAZIONI a ripetizione!

Bisogna tornare indietro di molti anni per trovare un autunno così carico di perturbazioni. Eppure tutti vanno sempre a cercare la notizia in controtendenza, cioè il caldo.

E' ovvio che faccia caldo, le perturbazioni le porta l'Atlantico e per piovere c'è bisogno di un richiamo di aria umida. E da dove arriva questa umidità se non dal Mediterraneo? E se i venti spirano da Libeccio, Ostro e Scirocco da dove volete che arrivi l'aria, dal Polo?



Quindi ovvio che le temperature al sud siano elevate, ma già salendo verso nord sono comunque autunnali e piove spesso, molto spesso, presto potremmo dire anche troppo spesso, per quanti fronti sono previsti in arrivo.



Due tempeste sono attese in transito sul centro Europa tra giovedì 2 e domenica 5 novembre. Diranno che anche quelle sono figlie di un tempo "malato", chissà cosa dovrebbe fare per essere giudicato "SANO", ancora nessuno ce l'ha detto e mai per fortuna lo saprà dire.

Insieme a queste tempeste arriveranno due perturbazioni di quelle toste, che scaricheranno molti mm di pioggia, specie su alcune aree, l'alta Toscana, la Liguria di Levante, poi sul Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, in seguito anche sulle regioni centrali tirreniche, ma anche il resto del Paese vedrà comunque la pioggia.



Ecco una mappa che descrive appieno il periodo che andremo a vivere, è prevista per domenica 5 novembre, è uno dei tanti fronti che transiteranno in arrivo da ovest, ma questo sarà uno dei più attivi, perchè legato alla tempesta in transito sul centro Europa e il Regno Unito:

Se facessimo un riassunto potremmo dire che, con i dati attuali, sono attesi i seguenti passaggi perturbati:

1 oggi e sino all'alba di martedì 31

2 giovedì 2 novembre-venerdì 3 novembre

3 domenica 5 novembre-lunedì 6 novembre

4 martedì 7-mercoledì 8 novembre

5 venerdì 10-sabato 11 novembre

Pensiamo che per ora possa bastare no? Anche se, stando alle mappe, potremmo aggiungerne ancora.

Allora abbiamo scelto due momenti da raccontare: il primo (con le tre mappe seguenti) quello tra giovedì pomeriggio 2 novembre e l'alba di venerdì 3 novembre, guardate che passaggio su alcune aree:

Il secondo per domenica 5 novembre, con un focus attorno al mezzogiorno, la mappa parla da sola, qualcuno dirà: eh, ma al meridione solo le briciole? Tranquilli, arriverà anche il vostro momento, gradualmente come si nota le perturbazioni affondano sempre più verso sud.

Tanto è vero che se facciamo la sintesi degli accumuli previsti sino a metà novembre, anche il meridione risulta coinvolto da fenomeni magari meno abbondanti, ma certamente presenti. Chiaro: con il Libeccio le aree di Ponente e quelle di nord-est risultano le più esposte ai fenomeni copiosi e talvolta purtroppo con risvolti alluvionali: