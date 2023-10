METEO: confermato un AFFONDO ARTICO diretto verso le Alpi entro metà mese!

Il Polo attacca, il Mediterraneo attende: a metà mese la resa dei conti.

E' eloquente la mappa qui sopra e viene riproposta ormai da più emissioni da diversi modelli.



Come sottolineavo nei precedenti articoli, era importante che ci fosse un movimento di masse d'aria eclatanti per smuovere una situazione altrimenti votata alla persistenza di un'estate ormai infinita.



E sul Polo si sta ormai accumulando troppa aria fredda perchè non si arrivi alla svolta stagionale, indubbiamente in ritardo rispetto all'equinozio, ma comunque finalmente riscontrabile.



Un assalto che è ancora tutto da decifrare ovviamente ma che ogni giorno assume connotati sempre più interessanti, che dovrebbero tradursi in almeno uno o due passaggi perturbati incisivi.

Naturalmente, vista la distanza temporale, un quadro così votato al maltempo, con quei geopotenziali, verrà certamente ridimensionato, ma si spera non troppo . A confortare c'è l'entità della massa d'aria fredda associata all'affondo artico, che possiamo vedere in questa mappa termica a 1500m prevista per sabato 14 ottobre attestata ormai a ridosso delle Alpi, notate i valori anche di -24°C a ridosso della Groenlandia:

Cosa ne pensa la media degli scenari del modello americano? Che la svolta ci sarà, anche se continua a vedere un intervento più occidentale che lungo i meridiani, ma tant'è: l'importante è che la situazione si smuova e che almeno per un po' l'anticiclone esca di scena.



Guardate voi stessi l'evoluzione prevista per metà mese: una tale congiuntura barica significherebbe il transito di diverse perturbazioni in un contesto autunnale non freddo, ma comunque deputato a produrre precipitazioni in parte abbondanti:

RIASSUMENDO: il tempo con buona probabilità (65%) cambierà da metà mese, portando piogge e temperature più consone al periodo, grazie all'intervento del vortice polare. Seguite gli aggiornamenti.