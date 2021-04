METEO: che FREDDO invernale! Al sud rovesci di neve sino in collina

SITUAZIONE: l'afflusso freddo di origine artica seguita ad interessare tutto il Paese generando condizioni di instabilità al sud e lungo la dorsale appenninica del centro. Le correnti da nord favoriscono l'accumulo di umidità sui versanti esteri e di confine delle Alpi dove anche oggi si registrerà qualche nevicata, qui le temperature (tutte sotto lo zero con colore verde) previste dal nostro modello a 1500m per la giornata odierna:

EVOLUZIONE: giovedì e venerdì tempo buono ovunque grazie alla progressiva espansione da ovest di un cuneo anticiclonico, che garantirà anche un progressivo rialzo delle temperature, specie al centro e al sud.



FINE SETTIMANA: una saccatura si farà strada da ovest portando alcuni fronti nuvolosi ad attraversare il settentrione, la Toscana e la Sardegna. Il ritorno delle piogge al nord dove diverse settimane si concretizzerà dalla serata di sabato a cui si riferisce la mappa qui sotto, quando saranno possibili anche delle nevicate lungo le Alpi sin verso i 1000-1200m:

Nella notte su domenica le precipitazioni coinvolgeranno tutto il nord e la Toscana, come si può vedere nella mappa qui sotto, da notare anche qualche temporale sulla costa ligure:

Nel corso di domenica i fenomeni perderanno forza sino ad attenuarsi un po' tra il pomeriggio e la sera, ma riprenderanno vigore con il nuovo fronte in arrivo a partire dal nord-ovest e dalla notte su lunedì, come mostra la mappa seguente:

Il richiamo di aria umida ma mite di origine mediterranea favorirà un temporaneo rialzo delle temperature al centro e soprattutto al sud , ma le piogge progressivamente sfondeanno verso levante anche grazie all'inserimento di una figura depressionaria da ovest entro le prime ore di martedì, qui i fenomeni attesi per il pomeriggio di lunedì:

MARTEDI 13 la depressione coinvolgerà quasi tutta l'Italia con piogge, nevicate sulle Alpi e sul nord Appennino, ai margini solo l'estremo sud, da mercoledì 14 è previsto un generale miglioramento.



DA NOTARE OGGI:

-i rovesci nevosi a sfondo temporalesco attesi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica del centro oltre i 500m e più in generale al sud con anche locali grandinate, tempo migliore al nord ma sulle Alpi di confine nuvoloso con qualche nevicata portata da nord, clima freddo e massime non superiori ai 13°C in pianura.

