METEO: botta e risposta tra CALDO e TEMPORALI, andrÃ  avanti cosÃ¬ per tutto il mese?

Luglio è così: una botta di caldo per tutti, una botta di temporali al nord e marginalmente al centro, difficilmente al sud. E' l'estate, deve fare il suo corso.

Naturalmente in mezzo ci sono le temperature di "fuoco" che ormai non sorprendono nemmeno troppo la popolazione, che si sta abituando.

Gli assoli dell'anticiclone sono aumentati esponenzialmente nell'ultimo trentennio, sia di intensità che di durata, ma finchè l'Atlantico tiene acceso il suo "condizionatore" naturale, di tanto in tanto possiamo sperare in qualche rinfrescata, anche significativa.

Sarà così per la prima parte della prossima settimana, sino a giovedì 6 luglio: una serie di impulsi instabili attraverserà soprattutto il settentrione, colpendo in modo più significativo le Alpi e le regioni di nord-est, qui le temperature previste a 5500m per giovedì 6 luglio che sottendono il guasto temporalesco:

Non vi mostriamo la mappa degli accumuli precipitativi perchè potrebbero essere fuorvianti, giacchè i temporali spesso non colpiscono in modo lineare, specie in queste circostanze.

E' importante invece evidenziare la risalita delle temperature sempre a 5500m prevista per sabato 8 luglio, dove si nota chiaramente la rimonta dell'anticiclone:

Ecco l'anomalia barica prevista a 5500m per lunedì 10 luglio, dove si evince che saremo interessati da una massa d'aria decisamente calda:

La durata della fiammata calda, che non sarà trascurabile (punte over 35 praticamente certe), dovrebbe non protrarsi oltre la metà del mese, perchè da ovest altri impulsi atlantici (cavi d'onda temporaleschi o vere e proprie saccature) potrebbero favorire altre fasi instabili al nord con temperature in calo e portare qualche grado in meno anche al centro e al sud, come si nota qui, guardate il cavetto presente a 5500 a ridosso del nord Italia per mercoledì 12 luglio:

RIASSUMENDO: il mese, almeno nella sua prima metà, seguirà un andamento classico, con lunghe fasi soleggiate, alternate a momenti temporaleschi, più frequenti al nord e marginalmente al centro. Il caldo a tratti risulterà intenso, specie sulle isole e sul Tirreno.