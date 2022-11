Meteo: aria FREDDA verso l'Italia e ROVESCI su alcune regioni

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che mostra il tempo attuale in Europa ed in Italia:

Il fronte perturbato si avvita attorno ad un minimo in prossimità dei mari meridionali italiani. Il maltempo oggi sarà attivo soprattutto al meridione ed in parte sul medio-basso Adriatico. Da est è in arrivo una massa di aria relativamente fredda che tra giovedi e venerdi interesserà la nostra Penisola, segnatamente il centro e il nord, ma con pochi fenomeni associati.

Andiamo con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, mercoledi 30 novembre:

Rovesci anche intensi su Lucania, Calabria, Puglia e Sicilia settentrionale. Piovaschi sparsi tra Abruzzo, Molise e Sardegna orientale. Qualche goccia di pioggia anche sull'Emilia Romagna al mattino, ma in attenuazione, per il resto soleggiato o poco nuvoloso.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, mercoledi 30 novembre:

Valori ad una cifra al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale. Temperature più miti altrove con punte di 17° sulla Sardegna meridionale.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 1 dicembre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole:

Correnti più fredde da est addenseranno nubi lungo il versante adriatico e le pianure del nord, ma con basso rischio di fenomeni. Soleggiamento decisamente migliore sulla Liguria e sul Tirreno in genere.

