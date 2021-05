Meteo: aria fredda in azione tra nord-est e centro, NEVE sulle Dolomiti

SITUAZIONE: un fronte freddo è transitato tra il tardo pomeriggio di ieri e stamane sul settentrione determinando forti raffiche di vento e rovesci, anche nevosi lungo il settore dolomitico. Stamane i fenomeni insistono ancora sul Friuli Venezia Giulia. Questo il risveglio alle Cinque Torri di Cortina e a Colfosco in Val Badia:

EVOLUZIONE: dietro il fronte affluisce aria ulteriormente fresca sulla Penisola, pertanto oggi i temporali si ripresenteranno sul Triveneto, l'Emilia-Romagna, la Toscana, ma si estenderanno anche alle regioni centrali e marginalmente al sud, segnatamente sul Molise, come mostra questa mappa riassuntiva dei fenomeni previsti:

PROSSIMI GIORNI: giovedì seguiterà ad affluire da nord aria piuttosto fredda per la stagione, che genererà una residua instabilità sulle regioni centrali e marginalmente sul nord-est, qualche sporadico fenomeno è atteso anche lungo la dorsale appenninica meridionale e sulla Calabria, in un contesto fresco e ventilato. Al nord-ovest modeste velature in arrivo ma tempo buono.

VENERDI bel tempo ovunque ma con passaggi nuvolosi medio alti in sfondamento da ovest.



FINE SETTIMANA: sabato passaggio di un fronte da ovest al nord con fenomeni prevalentemente concentrati su Alpi, Prealpi e zone di pianura prossime alle montagne, solo locali e brevi piovaschi sul resto del nord. Migliora dal pomeriggio. Domenica qualche temporale pomeridiano su Alpi, Liguria e regioni di nord-est.

Qui la situazione prevista per la mattinata di sabato:

PROSSIMA SETTIMANA: arriverà caldo per tutti, ma con disturbi al nord. Per tutti gli approfondimenti leggi i nostri articoli!



Da notare oggi:

- i rovesci di neve sulle Dolomiti oltre i 1700m circa

- i temporali anche grandinigeni al centro e sul nord-est

-il calo delle temperature

--------------------------------------------------------------------