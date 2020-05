Meteo a 7 giorni: tempo variabile, ventilato e diversi colpi di TUONO

L'alta pressione perderà sempre più importanza nel corso dei prossimi giorni. Succederà a breve: questa continua limatura da parte delle correnti da nord in quota e da est al suolo andranno a determinare una progressiva intensificazione dell'instabilità atmosferica, a partire dalle regioni adriatiche e meridionali, accompagnato da un rinforzo della ventilazione nord-orientale al suolo e da un calo delle temperature.



Scavare costantemente nel tessuto anticiclonico finisce per mandare in crisi tutta la sua struttura ed infatti è quello che ci si aspetta che accada durante il fine settimana, quando l'instabilità si impadronirà di tutta la Penisola.



Di conseguenza aumenterà la tendenza a rovesci e temporali sparsi nelle ore pomeridiane e serali, principalmente sulle zone interne e montuose, in estensione anche a parte delle zone pianeggianti.



Il contributo dell'aria fresca, quello della copertura parziale dei cieli e l'evoluzione temporalesca impedirà alle temperature di salire molto anche nelle ore diurne, attestandosi su valori inferiori alle medie del periodo.



L'esordio di giugno oltretutto vedrà il vortice freddo sull'est europeo portarsi sul centro Europa ed abbracciare almeno in parte l'Italia, portando un peggioramento più esteso su tutto il nord e su parte del centro, Campania compresa, con temporali e rovesci diffusi.



Da questa seconda "tranche" di instabilità dovrebbe invece rimanere ai margini l'estremo sud.



Ecco lo "schema grafico" riassuntivo del tempo nei prossimi 7 giorni:

IL TEMPO in SINTESI sino a MARTEDI 2 GIUGNO:

mercoledì 27 maggio: aria fresca in arrivo da nord-est con annuvolamenti irregolari su nord-ovest, medio Adriatico e meridione, qui associati a qualche rovescio sparso o brevi ed isolati temporali, più sole sulle altre regioni, ma ventilato. Temperature in calo.



giovedì 28 maggio: ancora un po' di nuvolosità residua al sud e sul medio Adriatico con qualche piovasco o spunto temporalesco isolato, prevalenza di sole altrove, ventilazione moderata da nord-est, in attenuazione entro sera. Temperature stazionarie.



venerdì 29 maggio: accentuazione dell'instabilità sul nord-est e sulle Alpi con brevi temporali pomeridiani, parziali addensamenti anche sulle altre regioni, specie sulle zone interne ed appenniniche, associati a focolai temporaleschi pomeridiani, tempo migliore sulle pianure del nord-ovest, temperature in lieve aumento su pianure e coste, in calo nelle aree temporalesche.



fine settimana 30 maggio-31 maggio: moderata instabilità su tutto il Paese con schiarite mattutine su pianure e coste seguite da addensamenti, più intensi sui rilievi, dove saranno possibili brevi rovesci o temporali. Temperature in lieve aumento nelle aree soleggiate e asciutte, stazionarie altrove.



lunedì 1° giugno: al nord moderato maltempo con molte nubi e rovesci frequenti, anche temporaleschi, localmente intensi, fenomeni possibili anche in Toscana, Umbria, nord Marche, parzialmente nuvoloso con schiarite sul resto del centro e sulla Campania ma con tendenza a qualche rovescio anche qui, abbastanza soleggiato sulle restanti regioni del sud. Temperature in calo al nord e sulle zone del centro colpite da rovesci.



martedì 2 giugno: ancora instabile tra nord e centro con brevi rovesci sparsi ed isolati temporali, tempo migliore al sud, temperature in rialzo al sud.

