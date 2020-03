MALTEMPO in azione su mezza Italia: anche NEVE e FREDDO su alcune regioni

SITUAZIONE: nell'Italia aggredita da un nemico invisibile che rende incerto il nostro futuro, il maltempo in atto e il freddo tardivo sopraggiunto su molte zone sembrano passare in secondo piano, eppure non è cosi frequente sperimentare condizioni invernali a fine marzo. Ecco la situazione di stamane da PRATI di TIVO, nella zona del Gran Sasso, Abruzzo:





Un vortice freddo in quota è presente sul medio Adriatico e muove verso il settentrione, dove andrà a concentrarsi tutto il freddo residuo raccolto dall'est europeo, come testimonia questa carta termica a 1500m del modello europeo prevista per la prossima notte (valori sino a -7°C al nord):

Si nota inoltre il vortice al suolo che si sta scavando sul meridione, che raggiungerà i 995hPa, generando una circolazione ciclonica dei venti intorno a se stesso e soprattutto attivando una corrente mite sciroccale lungo l'Adriatico che finirà per mangiarsi rapidamente tutta la massa d'aria fredda affluita nelle ultime 48 ore, alzando repentinamente il limite delle nevicate partendo dalla Puglia e dalla Lucania.



CONSEGUENZE: ci aspettiamo per oggi un peggioramento piovoso al sud, ancora neve qua e là ad intermittenza in giornata sul medio Adriatico sino al Molise, ma con limite dei fiocchi in rialzo.



Un blando peggioramento è atteso sull'Emilia-Romagna con qualche fiocco in Appennino oltre i 400m circa, cosi come a ridosso della fascia alpina e prealpina per il rinforzo dei venti sud-orientali, isolate piogge sulla pianura lombarda nel pomeriggio.



Ancora parzialmente all'asciutto il versante centrale tirrenico, mentre neve per effetto stau è attesa sull'Ogliastra in Sardegna sin dalle quote collinari, forti rovesci sono attesi sull'area jonica. Ecco comunque la mappa con i fenomeni previsti per oggi dal modello europeo:

GIOVEDI tutta l'area depressionaria traslerà verso nord determinando un'estensione del maltempo a gran parte del centro e del sud, pur in un contesto termico più mite; non mancheranno precipitazioni diffuse, specie in Adriatico e al sud, ma con neve ormai solo oltre i 1200m.



Solo al nord resisterà per altre 12 ore uno strato d'aria fredda con possibili nevicate in mattinata sull'Emilia-Romagna anche a quote di pianura (pur miste a pioggia) e poi in giornata su basso Piemonte ed Appennino ligure oltre i 400m. Solo qualche piovasco sul resto del nord, specie al mattino presto sul Veneto meridionale. Qui la mappa del tempo previsto per la giornata di giovedì e per la notte su venerdì:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA:

venerdì 27 i fenomeni si localizzeranno al sud, mentre al centro si avranno solo fenomeni residui e la situazione migliorerà al nord.

Sabato 28 ancora qualche pioggia al sud, ulteriore miglioramento al centro, tempo buono al nord.

Domenica 29 possibile accentuazione dell'instabilità al nord con rovesci sparsi, specie su Alpi e Liguria per l'avvicinamento di un'altra massa d'aria fredda.



PROSSIMA SETTIMANA: da valutare la traiettoria di una nuova irruzione fredda in arrivo dal nord Europa e diretta contro le Alpi e sulla Francia; al nord le conseguenze potrebbero risultare anche perturbate, con nubi e precipitazioni, ma la situazione è ancora da valutare attentamente. Seguite tutti gli approfondimenti!



------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

---------------------------------------------------------------------------