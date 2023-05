Ma quando arriva il TEMPO della SPIAGGIA?

Sembra autunno pieno ma siamo ad un passo dall'estate. E l'estate arriva, state tranquilli che, pur tra un passo falso e l'altro, l'estate mediterranea non se la porterà via nessuno.

Quelle che stiamo vivendo sembrano dover essere le ultime ore di maltempo generalizzato, da lunedì si vivrà certamente una fase diversa, caratterizzata da un tipico tempo primaverile, cioè con mattinate assolate e con pomeriggi o prime serate disturbate da qualche rovescio o temporale, dapprima sui rilievi, poi in sconfinamento anche sulle zone pianeggianti.

La tendenza temporalesca andrà accentuandosi soprattutto nella seconda parte della settimana, poichè come si vede dalla mappa qui sotto, l'anticiclone risulterà ancora proteso più a nord del nostro Paese, favorendo l'inserimento in quota di piccoli vortici responsabili dell'instabilità che andremo a vivere quasi quotidianamente:

Certamente però le temperature si riallineranno con le medie stagionali e nel pomeriggio farà piuttosto caldo , specie all'interno, mentre sul mare (ancora fresco) le brezze facilmente mitigheranno le temperature.

Da qui a fine mese però non dovremmo sperimentare valori in quota (a 1500m) superiori ai 12°C nelle ore centrali, salvo qualche punta di 16°C nelle Alpi e al sud e sulle isole, come si vede dalla mappa seguente:

A limitare il rialzo termico ci sarà anche la potenziale persistenza nell'area mediterranea di un modesto canale depressionario in quota che, reiterando le condizioni di instabilità, limiterà il rialzo termico come vediamo qui sotto:

Con l'arrivo di giornate più assolate comunque, non sarà certo l'arrivo di un breve temporale pomeridiano o serale, a fermare la stagione turistica delle spiagge. Chi non sogna di trascorrere qualche giorno spensierato in riva al mare, specialmente a giugno, quando non c'è ancora la folla brulicante di agosto?

Ecco, il momento sta arrivando, pur con qualche disturbo...