La PIOGGIA abbondante arriverà solo da giovedì 19, prima...

Che fatica! Che fatica! L'arrivo del volto piovoso dell'autunno tiene tutti con il fiato sospeso. Qui non basterà qualche pioggia circoscritta per affermare che la stagione è partita davvero, ci vuole uno sconquasso barico che porti l'acqua in abbondanza.

Per questo però bisognerà aspettare almeno giovedì 19 ottobre, quando finalmente l'interazione tra l'aria fredda di rientro da est e le correnti perturbate atlantiche confezioneranno il fatidico "CONTACT" e daranno vita ad una depressione nell'area mediterranea, in grado di dispensare precipitazioni ABBONDANTI, come si vede qui:

Sino ad allora però, cioè sino a giovedì 19, la presenza dell'anticiclone riuscirà ancora a rendere poco incisive le correnti instabili, che riusciranno comunque a provocare qualche fenomeno sparso, talora anche rilevante sul Tirreno, specie su Spezzino, alta Toscana e bassa Campania (temporali marittimi) come si vede qui:

Il grosso però dovrebbe arrivare tra venerdì 20 e domenica 22 ottobre come mostra il modello americano ormai da più giorni, con accumuli anche preoccupanti sul Ponente ligure, Costa Azzurra e poi su gran parte del nord, su gran parte della Toscana e del Lazio:

Ma è attendibile tutto questo? Sicuramente almeno il 30% di queste precipitazioni facilmente verrà ridimensionato, ma per il resto lo schema barico proposto dovrebbe resistere, regalandoci davvero un po' di autunno vero, sia pure ancora molto mite al centro e al sud, complice il richiamo di correnti meridionali.