Il TEMPO sale sulle MONTAGNE RUSSE: cambiamenti continui tra CALDO, TEMPORALI e FRESCURA!

Il tempo sale sulle montagne russe: un paio di giorni di sole e caldo, poi da sabato 3 giugno il ritorno dell'instabilità con un bel cocktail temporalesco sino a lunedì 5 giugno, da martedì 6 a venerdì 9 giugno sole e caldo come ormai fossimo in piena estate, ma ecco il colpo di scena da sabato 10 giugno con alcuni giorni di maltempo e con temperature in netto calo, specie al nord e al centro.



Niente male vero? Non ci sarà di che annoiarsi. Le prossime 48 ore vedranno un'effimera ripresa anticiclonica con attenuazione del rischio di temporali e temperature in aumento. Da sabato 3 giugno altre infiltrazioni fresche in quota da nord-est e nuova accentuazione della tendenza temporalesca su gran parte d'Italia con fenomeni che, pur a macchia di leopardo, localmente si presenteranno intensi, qui le temperature previsti a 5500m, da cui si nota la presenza di aria decisamente fresca in quota:

Ecco invece la fiammata calda vista a 5500m prevista da martedì 5 a venerdì 9 giugno (che qualche modello prevede molto più breve): un'evoluzione del genere sottende certamente qualche valore over 30°C nelle zone interne, specie al sud e sulle isole maggiori:

L'implosione dell'anticiclone secondo il modello americano avverrà di colpo entro sabato 10 giugno con l'inserimento di aria molto fresca da nord e una vera e propria fase di maltempo per almeno un paio di giorni, in grado di coinvolgere quasi tutta l'Italia, scacciando il caldo. Vediamo prima una carta termica a 5500m dalla quale si scorge la scomparsa del caldo e poi gli accumuli previsti dall'1 al 12 giugno, davvero abbondanti al nord ma anche sulle zone interne del centro:

RIASSUMENDO: ci apprestiamo a vivere davvero dei bei "ribaltoni", non propriamente usuali per l'inizio di giugno. Seguite gli aggiornamenti!