GROSSO: "maggio potrebbe chiudere i conti con la siccitÃ "

Se andasse davvero come ipotizzano le carte ci sarebbe di che rallegrarsi, perchè sono previsti da qui alla metà del mese almeno 2 incisivi passaggi perturbati che potrebbero ulteriormente ridimensionare il problema della siccità, che peraltro sta già rientrando su alcune regioni.



In Emilia-Romagna, come spesso accade sul nostro Paese, si è passati da una siccità ad una parziale alluvione, in particolare nel Bolognese.



Su altre regioni è piovuto molto meno, ma si tratta anche di un gioco ad incastro e le precipitazioni non sempre si comportano come tutti vorremmo.

Il prossimo passaggio è previsto per domenica 7 maggio e lo vediamo rappresentato molto bene dal modello europeo nell'emissione di questa sera, una saccatura che potrebbe dar luogo a forti temporali a spasso per la Penisola a cominciare dai versanti occidentali:

Per far piovere come "Dio comanda" occorre un ingrediente essenziale: un contrasto termico, che in questa fase intermedia della stagione primaverile può davvero produrre precipitazioni abbondanti.

Il secondo passaggio è previsto da mercoledì 10 aprile in poi, quando la media degli scenari dei più importanti modelli, prevede la graduale penetrazione di una saccatura foriera di maltempo diffuso, potrebbe essere l'ultimo vero guasto organizzato di primavera:

Anche in questo caso piogge e temporali colpirebbero tutta l'Italia a partire dal settentrione con maltempo che insisterebbe almeno sino a domenica 14 maggio.

Nei giorni successivi la stagione sembrerebbe seguire la regolarità primaverile, ancora qualche passaggio temporalesco al nord, specie a ridosso delle Alpi, tempo gradualmente più stabile, soleggiato e caldo procedendo verso sud, ad annunciare l'incipiente arrivo dell'estate, ma intanto avremo riguadagnato quella sorta di normalità stagionale, che sembrava essersi smarrita.