ECCEZIONALE durata dell'anticiclone: potrebbe arrivare sino a...

Godersi il mare della Sardegna per tutto settembre: una scelta indovinata per chi può permetterselo, visto che la stagione estiva almeno sino a metà mese andrà avanti a tutto vapore.

Un anticiclone che concederà solo lo strappo all'estremo sud in questi giorni (di cui abbiamo ampiamente parlato in tanti articoli) con temporali su Sicilia orientale e Calabria jonica, e per il resto un tempo addormentato, fatto di sole e temperature anche superiori ai 15°C a 1500m, quindi ancora con i 30°C ampiamente possibili in pianura su diverse regioni italiane.



Per molti una benedizione, per molti altri una condanna: del resto questi anticicloni risultano sempre più longevi e persistenti per molti mesi all'anno, una vera umiliazione anche per i meteorologi che vorrebbero raccontare ai lettori la bellezza di una situazione di tempo dinamico, e che invece si ritrovano a cercare sempre qualche variazione sul tema, che NON arriva MAI.

Trascorrono così settimane con quel tempo che tanti anni fa su queste pagine definii "tempo d'interni", quella strana sensazione di vivere senza tempo, senza il bisogno di chiedersi "che tempo fa oggi?", tanto è sempre tutto uguale.

Ed è quello che probabilmente ci aspetta almeno sino a metà mese, guardate voi stessi la probabilità che sull'Italia le temperature superino i 15°C a 1500m con questa scala di colori in questa mappa prevista proprio per la metà del mese, il rosso ne esprime la quasi certezza:

E guardate le probabilità di precipitazioni superiori ai 10mm con quest'altra scala di colori nel periodo 10-15 settembre, come vedete il Mediterraneo e l'Italia sembrano chirurgicamente essere evitati dalle precipitazioni, mentre qualcosa di rilevante si vede solo sulla Norvegia:

Un anticiclone che, stante alle mappe del modello americano, potrebbe dare segni di parziale cedimento solo dopo la metà del mese , con l'inserimento di qualche debole perturbazione da ovest e conseguenti piogge o rovesci al nord e marginalmente al centro, ma senza tanta convinzione.

In un simile situazione, diventa sempre più probabile (e lo diciamo per esperienza) che questo scampolo d'estate possa prolungarsi almeno sino alla terza decade di settembre , certamente con temperature in graduale flessione ma sempre con prevalenza di sole ma soprattutto di precipitazioni SCARSE o ASSENTI.

Meditiamo...