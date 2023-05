CLAMOROSA *VORAGINE* BARICA tra mercoledì 10 e lunedì 15 maggio sull'Italia, cosa succederà?

Una grossa voragine barica è stata colta da giorni dal modello americano per il periodo 10-15 maggio. Colpisce l'insistenza con cui viene riproposta e il tipo di affondo: trattasi infatti di una saccatura che andrebbe a scavare un canale depressionario nel quale confluirebbero diversi impulsi perturbati, con svariate occasioni di maltempo per l'Italia.

Basta osservare queste mappe per rendersi conto di cosa stiamo parlando:

Sono carte previste rispettivamente per giovedì 11, sabato 13 e addirittura per mercoledì 17, come se tale congiuntura barica dovesse protrarsi a lungo.

Fondamentale anche l'interazione con le masse calde africane, che contrastando con l'aria fresca di origine atlantica favorirebbero fenomeni abbondanti.



Come si nota dalle mappe il nord e il centro, specie Lombardia, Triveneto e Toscana, sembrano le aree più colpite, meno il sud, ma è ancora tutto da vedere.

Nella mappa qui sotto riferita alla sommatoria degli accumuli proprio sino al 17 maggio potete notare una parziale "ombra pluviometrica" tra Pavese ed Alessandrino, così come sul Ponente ligure, dovuta ad una sorta di piccolo effetto foehn indotto dai venti da SSW, ma è solo una mappa orientativa, non prendetela alla lettera, altrove ci sono comunque punte di accumuli anche di 120mm, niente male, tenendo presente che poi spesso vengono dimezzati nella realtà:

COMMENTO

Anche la media degli scenari fa pensare che la voragine prevista non sia campata in aria ma abbia una probabilità di reale riscontro nei fatti di almeno il 55-60%, vista l'insistenza, la costanza e l'imponenza con cui viene proposta. Difficile dunque che il modello se la rimangi completamente, facile ovviamente che la ridimensioni, ma rimarrebbe comunque in piedi un impianto barico importante, foriero di maltempo. E l'anticiclone? Tranquilli, è sempre pronto a ruggire, ma la zampata non sembra imminente. Ecco comunque la media prevista per giovedì 11 maggio: