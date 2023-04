Che meteo farÃ ? A Pasqua pioverÃ  solo al...(e poi gli scenari sono INQUIETANTI)

Non andiamo bene, non andiamo bene per niente.

Una volta quando entravano queste correnti fredde da est in aprile nevicava in pianura, ora, eccezion fatta per qualche rovescio e una diminuzione moderata delle temperature, non accade un granchè.



Sono due anni che si ripete una situazione decisamente anomala: inverno secco e primavera con queste correnti da est che magari riescono a portare qualche fenomeno sparso ma con un vento che finisce per rinsecchire la vegetazione, specie al nord, dove proprio di piovere seriamente non ne vuole sapere.



Certo, c'è questo disturbo tra il Venerdì Santo e la Pasqua, ma alla fine nel computo delle tre giornate, saranno poche le regioni che potranno dire "io ho avuto la Pasqua dominata dalla pioggia". E molti giustamente saranno pure contenti:-)



E le prospettive successive sono anche peggiori, di quelle che se non le vedi sulle mappe non ci credi, e speri sempre da addetto ai lavori, che possano cambiare.



Andiamo con ordine però: ecco il venerdì 7 con un vorticino freddo che scende dalle Alpi, scava un blando minimo depressionario al suolo sul Ligure. Cadrà qualche acquazzone sul nord-ovest, specie basso Piemonte, Emilia, alcuni tratti di Lombardia, Liguria, poi subito via tutto verso la Toscana:

Ecco il sabato con l'area temporalesca che scende verso le regioni centrali nella mattinata di sabato, c'è una ritornante modesta sui cieli di Lombardia, nemmeno poi tanto certa, ma i fenomeni sono tutti per la Toscana:

Nel pomeriggio di sabato 8 aprile ecco i fenomeni guadagnare rapidamente il resto del centro e puntare verso il meridione:

Qualche bel temporale tra basso Lazio e Campania è da mettere in preventivo, ma anche questi fenomeni alla fine saranno passeggeri e punteranno sul resto del meridione tra la serata di sabato e il pomeriggio della domenica di Pasqua:

Quindi la zona d'Italia che vedrà la Pasqua più instabile sarà il meridione, anche se nel pomeriggio altri rovesci potranno impegnare qua e là il medio ed alto Adriatico e la dorsale appenninica, ma niente di che.

Dal lunedì di Pasquetta e per i giorni successivi, progressiva rimonta dell'anticiclone e un po' di instabilità relegata ormai ai soli versanti adriatici e al sud, nulla di nulla sul Tirreno e al nord, guardata addirittura cosa si prevede per mercoledì 12 aprile, anticiclone dominante e primi CALDI per tutti:

Con l'Atlantico morto e sepolto, gli unici disturbi all'insediamento dell'anticiclone, potranno ancora una volta arrivare solo e sempre da est o al massimo da nord-ovest, in caso di una leggera flessione del campo barico, ma non risolverà niente, la pioggia vera ancora non si vede, quella che persisteva almeno per UN giorno intero, uno solo, continua e martellante, nessuno sa cosa sia, soprattutto nel quasi "desertico" settentrione.