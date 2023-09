CAMBIA il TEMPO: le 10 cose da sapere sino alla fine di settembre

1 Ci sarà una svolta autunnale netta a breve?

NO, non ci sarà alcuna svolta autunnale netta almeno sino alla fine del mese, ma interverranno solo alcuni temporali.

2 I temporali ridimensioneranno le temperature?

Solo al nord e al centro, al sud continuerà a fare ancora caldo per diversi giorni.

3 Dove colpiranno i temporali?

Come si vede dalla mappa qui sotto riferita alla sommatoria degli accumuli previsti tra mercoledì 13 e lunedì 18 settembre, i fenomeni sono attesi soprattutto al nord e lungo le regioni centrali tirreniche, ma in parte anche sul resto del centro.

4 Cosa favorirà questi temporali?

Un abbassamento di latitudine delle correnti fresche ed instabili di origine atlantica, che favorirà qualche contrasto termico all'origine di queste precipitazioni. E' attesa anche una perturbazione organizzata tra lunedì 18 e martedì 19, sempre con principale obiettivo nord e centro Italia. Qui sotto una mappa barica che mostra questo temporaneo indebolimento dell'alta pressione.

5 I temporali potranno risultare anche forti?

C'è il rischio che al nord, specie mercoledì sera e poi ancora nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15, i fenomeni risultino di forte intensità e accompagnati da grandine e colpi di vento significativi. E' possibile che temporali marittimi possano originarsi su Liguria, Toscana e Lazio, soprattutto tra lunedì 18 e martedì 19, determinando precipitazioni molto abbondanti lungo la linea di costa e nell'immediato entroterra.

6 L'alta pressione non uscirà di scena?

Assolutamente no, si prenderà solo una pausa parziale, perchè già da mercoledì 20 sembra destinata ad entrare nuovamente in azione, favorendo ovunque il ripristino di condizioni soleggiate e ancora molto miti per il periodo, se non calde su alcune aree. Lo vediamo qui sotto:

7 Ma potrà tornare un caldo estremo?

No, non sono più previste ondate di caldo come quelle che ci hanno interessato negli ultimi mesi o settimane.

8 Perchè siete così sicuri che l'autunno arriverà ad ottobre?

Perchè negli ultimi anni è quasi sempre stato così. La stagione estiva tende a persistere anche oltre ciò che ci si aspetterebbe, dunque statisticamente e anche mappe alla mano, è facile che sino al termine di settembre (e speriamo non oltre), l'anticiclone si rinforzi nuovamente, deviando verso nord il flusso perturbato atlantico.

9 Il sud vedrà dunque prolungarsi la lunga fase asciutta che sta vivendo.

SI, solo per martedì 19 lì sono previste delle fugaci precipitazioni, ma nulla di più.

10 Questo settembre così caldo ci dice qualcosa sulla stagione autunnale ed invernale che andremo a vivere?

E' possibile che, con un mare così caldo, l'autunno nelle sue ormai poche fasi perturbate dispensi fenomeni molto abbondanti e pericolosi su alcune regioni, questo si. E' facile che anche quest'anno l'inverno risulti molto mite e che inizi tardi, finendo anche molto presto, certo esistono sempre delle eccezioni, ma è difficile ipotizzare ora un anno freddo.