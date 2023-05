Breve TREGUA ARMATA, ma incombe altro MALTEMPO

Anche questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in Italia:

Come anticipato, la nostra Penisola usufruisce di una tregua. Qualche rovescio è comunque presente questa mattina nel sud della Sardegna, sulla Sicilia ed in Abruzzo. Non piove, come previsto ieri, nelle aree alluvionate dell'Emilia Romagna.

Cosa capiterà nella giornata oderna, giovedi 18 maggio? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sulla nostra Penisola fino alle ore 7 di domani mattina, venerdi 19 maggio:

Nel pomeriggio odierno rovesci solo nelle aree interne del centro e del meridione; sul resto d'Italia il rischio di pioggia si manterrà basso. Nella notte e nella prima mattinata di domani, venerdi 19 maggio, primi rovesci in risalita da sud tra Sardegna, Corsica e nord-ovest, per il resto tempo asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni valide per l'intera giornata di domani, venerdi 19 maggio:

Tempo in peggioramento al nord-ovest, Corsica e Sardegna, in estensione parziale anche all'alto Tirreno, con piogge e rovesci. Sul resto d'Italia tempo nel complesso asciutto.

Infine, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 della giornata odierna, giovedi 18 maggio:

Valori nel complesso gradevoli. Segnaliamo 24° in Sicilia, 22° in Sardegna, 21° sul Golfo di Taranto e 20° nel Foggiano e sulla pianura lombarda.

