ARIA FRESCA in azione sulla Penisola ma con disturbi contenuti e prevalenza di SOLE

SITUAZIONE: una zona di alta pressione risulta ancora estesa tra il centro Europa e il Mediterraneo centrale, ma lungo il suo bordo orientale affluisce aria progressivamente più fresca e leggermente instabile, che fa capo ad un vortice depressionario presente sull'Egeo.

Essa limiterà il rialzo diurno delle temperature e favorirà qualche locale episodio di instabilità su estremo nord-est, medio Adriatico e meridione in genere. Ecco le conseguenze odierne previste dal nostro modello:

EVOLUZIONE: mercoledì 27 il flusso fresco da nord-est si rafforzerà ulteriormente e la ventilazione su tutto il territorio risulterà apprezzabile, cosi come risulteranno più probabili locali acquazzoni sul medio-basso Adriatico e sul meridione in genere, qui sotto la carta termica al suolo prevista per l'alba di mercoledì 27 con la ventilazione e di seguito il dettaglio dell'instabilità prevista:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: anche giovedì e venerdì insisterà questa corrente fresca ma progressivamente più attenuata al suolo, mentre risulterà più importante in quota dai quadranti settentrionali, segnale di un indebolimento dell'alta pressione. Questo andrà a favorire un'accentuazione dell'attività temporalesca un po' su tutto il Paese a carattere irregolare, ma più marcata e probabile lungo la fascia appenninica e sul settore alpino, come dimostra la carta delle precipitazioni prevista per domenica 31 maggio:

INIZIO di GIUGNO: l'ulteriore indebolimento dell'alta pressione e la presenza di un vortice in quota centrato sulla Germania recherà instabilità diffusa nei primi giorni di giugno al nord e in parte anche sul centro Italia con temporali anche di forte intensità. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!



OGGI: abbastanza soleggiato con modesti addensamenti, un po' più presenti lungo l'Adriatico e al sud, dove potrebbero essere associati ad isolati rovesci. Ventilazione sostenuta da nord-est e temperature in calo nei valori massimi ma con punte comunque ancora superiori localmente ai 26°C, specie al nord e sul Tirreno.

