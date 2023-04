Altro che CALDO, qui farà FREDDO tutto il mese!

Il caldo al massimo lo andrà a fare in Scandinavia. Qui proprio no. Se pensavate di risparmiare su camini, stufette e termosifoni, beh vi sbagliate di grosso, l'aria fredda rimarrà con noi ancora a lungo.



Già a partire da giovedì tornerà alla carica a partire dal nord e poi sarà una costante almeno per tutta la seconda decade di aprile.

Guardate voi stessi le mappe previste, questo sarà il momento di contrasto della settimana: giovedì 13 un vortice freddo irromperà al nord e in breve spazzerà via l'aria calda affluita temporaneamente al centro e al sud, qui le temperature a 1500m e la carta barica per le ore centrali di giovedì...

Già nella notte su venerdì 14 aprile tutta l'aria calda sarà spazzata via dall'irruzione fredda con temperature anche sotto lo zero lungo la dorsale appenninica del centro a 1500m:

Ed ecco le temperature al suolo previste per l'alba di venerdì 14 aprile: tutte sotto i 10°C, in qualche caso anche sotto i 5°C in pianura e con gelate nelle vallate alpine e su parte della dorsale appenninica:

Nel fine settimana 15-16 aprile la persistenza di un vortice ciclonico lungo le regioni meridionali richiamerà ancora sull'Italia aria piuttosto fredda :

E l'Italia dovrebbe rimanere esposta a questo tipo di circolazione fredda anche per la prossima settimana, guardate questa carta termica prevista a 1500m per mercoledì 19 aprile, dove si nota ancora l'isoterma di zero gradi prossimi ai nostri confini con l'aria calda limitata al Marocco e la risalita di aria mite verso la Scandinavia:

Ma quando potremo sperimentare il primo vero caldo? Secondo il modello americano non prima del 25 aprile, quando l'anticiclone potrebbe tentare una sortita verso il Mediterraneo centrale, ma la probabilità di questo tipo di evoluzione è ancora bassa, quindi la carta qui sotto è da prendere con le molle, per il momento il consiglio è quello di NON alleggerirvi troppo, di caldo sul nostro Paese per ora ne vedremo ben poco: